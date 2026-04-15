¿Qué gigante del cobre chileno analiza sumarse a la fiebre minera en Argentina?

Antofagasta plc, la matriz minera del grupo Luksic —de la familia más rica de Sudamérica , con una fortuna que supera los 46.000 millones de dólares, según Bloomberg—, estudia activamente la posibilidad de ingresar a Argentina en el marco de lo que ese mismo medio describe como una auténtica "fiebre del cobre " en el país trasandino.

El CEO de la compañía, Iván Arriagada, confirmó en una entrevista con Bloomberg que la empresa considera dos vías de entrada: iniciar exploraciones de forma independiente o asociarse con proyectos ya establecidos. Entre las opciones en análisis figura El Pachón, yacimiento de cobre y molibdeno controlado por Glencore , ubicado en la provincia de San Juan , a apenas cinco kilómetros del límite con Chile. La iniciativa en cuestión requeriría inversiones estimadas en 9.500 millones de dólares.

No es la primera vez que el grupo Luksic tiene vínculos con ese proyecto. Según el portal especializado, Antofagasta participó en El Pachón hasta su salida en la década de los 90, cuando Glencore tomó el control de la iniciativa. Hoy, la compañía ve allí "oportunidades de sinergia" y la posibilidad de proveer "una plataforma de servicios desde Chile", aprovechando el avanzado desarrollo de la industria minera local.

Arriagada fue claro al señalar que aún no existe un objetivo definido: la etapa actual es de análisis preliminar. Aun así, el interés no es menor, considerando la envergadura del conglomerado: Antofagasta plc es propietaria de las minas Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar, además del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB).

Argentina, un imán para la inversión minera

El interés de los Luksic no surge en el vacío. Argentina atraviesa un momento de alta actividad en el sector minero, impulsada por su riqueza en recursos naturales. El país integra el llamado "Triángulo del litio" junto a Bolivia y Chile, y alberga reservas significativas de cobre, oro y plata.

Las cifras del gobierno argentino son elocuentes: las exportaciones mineras durante 2025 alcanzaron los 6.073 millones de dólares, un incremento del 30% interanual. El oro lideró la composición exportadora con el 67,4% del total, seguido por el litio con el 15,1% y la plata con el 12,9%.

En el plano del litio, el Servicio Geológico de Estados Unidos ubica a Argentina como el quinto mayor productor mundial (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, en conjunto con Bolivia.

A este escenario se suma el impacto del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), impulsado por el gobierno de Javier Milei. El esquema contempla beneficios impositivos, exención del pago de derechos de exportación, liberación de la obligación de repatriar divisas y estabilidad regulatoria por 30 años, además de acceso al arbitraje internacional en caso de disputas. Para los grandes operadores globales, ese marco representa una señal de previsibilidad difícil de ignorar.

Un conglomerado con historia y proyección global

El grupo Luksic ingresó en 2025 al selecto listado de las 25 familias más ricas del mundo elaborado por Bloomberg, posicionándose como la dinastía más acaudalada de Sudamérica. Su historia comienza con Andrónico Luksic, hijo del dueño de un almacén general, quien adquirió concesiones de exploración en el desierto de Atacama en la década de 1950 y en 1980 compró la entonces deficitaria Antofagasta & Bolivia Railway Co., transformándola en un gigante del cobre.

Hoy el conglomerado se extiende por múltiples sectores estratégicos: banca (Banco de Chile), bebidas (CCU), medios (Canal 13), energía (Enex) y transporte marítimo (Compañía Sud Americana de Vapores), todos bajo el holding Quinenco. Una eventual incursión en la minería argentina representaría la expansión geográfica más relevante de su división minera en décadas.