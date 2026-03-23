Qué dijo Paolo Rocca sobre la Argentina en el CERAWeek 2026

Houston, Texas, envido especial. Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint , dejó un mensaje claro durante su intervención en el Ceraweek by S&P 2026: en un mundo fragmentado por la competencia entre China y Estados Unidos, la consistencia de la cadena de suministro es el nuevo activo estratégico, y posicionó a la Argentina como una zona atractiva de largo plazo por sus recursos y ubicación geográfica que justifica inversiones de capital intensivo, especialmente en el segmento del shale oil y el GNL .

Rocca señaló que la industria energética enfrenta el desafío de operar en un escenario de "conflictos que podrían afectar partes del sistema incluso a largo plazo". Ante las tensiones en pasos críticos como el Canal de Panamá, el Canal de Suez o el Estrecho de Ormuz , el desarrollo de cuencas no convencionales en el Cono Sur ofrece una alternativa de suministro sólida y competitiva frente a los precios disparados del gas en Europa.

Volatilidad y el desafío de los aranceles

El jerarca Techint no eludió la coyuntura política estadounidense. Analizó cómo la administración actual en Washington introdujo factores de incertidumbre mediante políticas arancelarias que afectan directamente al sector energético. Esta volatilidad obliga a las compañías a buscar una "neutralidad activa" y a duplicar inversiones en diferentes escenarios para garantizar el servicio.

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Para Rocca, la competencia ya no se define solo por el precio de un componente, sino por la solidez de la cadena de suministro. "Nuestro desafío ha sido la consistencia", afirmó, subrayando que la competitividad de un país depende de la capacidad de sus industrias para absorber estas disrupciones sin quebrar el flujo logístico hacia sectores clave como el automotriz.

IA: El salto de eficiencia en Vaca Muerta

Uno de los puntos más disruptivos de su discurso fue el impacto de la Inteligencia Artificial en el upstream. Rocca reveló que el Grupo actúa en tres niveles: capacitación de recursos humanos, mejora de procesos y, fundamentalmente, el cambio del potencial del negocio.

El ejecutivo ilustró este punto con la operación en no convencionales (Vaca Muerta). Actualmente, la industria recupera apenas entre el 5% y 6% de los recursos en formación. "Si aplicamos IA considerando todos los factores, pasar de un 5% de recuperación a un 7% es algo enorme", explicó. Para Rocca, la evolución tecnológica llevará a la IA a asumir responsabilidades en la gestión de procesos complejos, como la operación de refinerías.

El presidente del Grupo Techint expuso ante un auditorio colmado, con presencia argentina como el gobernador de Río Negro, Alberto Wetilneck, quien estaba acompañado de la secretaria de Energía, Andrea Confini. También estuvo la cúpula de Tecpetrol: el CEO Ricardo Markous, y el chairman Carlos Ormaechea y el Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción de la petrolera.