Moody's eleva la calificación de Oiltanking EBYTEM a la máxima nota local

La terminal de Otamerica en Puerto Rosales despachó por primera vez tres buques tanque en simultáneo: el San Matías I, el Río Spirit y el Cabo de Hornos.

Moody’s Local Argentina anunció la suba de las calificaciones de largo plazo en moneda local y extranjera de Oiltanking EBYTEM S.A. a AAA.ar desde AA.ar , con perspectiva estable. La mejora se apoya en la finalización de etapas clave del plan de expansión de la terminal de Puerto Rosales y en el crecimiento proyectado de la rentabilidad de la compañía.

La agencia destacó que la reducción del riesgo de construcción, tras la entrada en operación del muelle y cuatro tanques durante el primer semestre de este año, otorga mayor previsibilidad a la generación de ingresos. En octubre, la firma prevé adelantar la finalización de dos tanques adicionales —previstos originalmente para mediados de 2026— en sintonía con la ampliación de la capacidad de evacuación de crudo del proyecto Duplicar , que potencia el transporte desde Vaca Muerta.

Actualmente, la terminal recibe crudo por un volumen diario de 70.000 m³, lo que refuerza su posición estratégica: más del 60% del petróleo crudo producido en el país circula por Puerto Rosales.

Crecimiento esperado y solidez financiera

Moody’s proyecta que Oiltanking alcance un EBITDA de USD 90 millones en 2025, y entre USD 130 y 150 millones anuales en 2026-2028, con márgenes superiores al 60% gracias al incremento del volumen despachado y a eficiencias operativas derivadas de la expansión.

Durante los 12 meses cerrados a junio de 2025, la compañía generó USD 46 millones de EBITDA, con un margen del 48,7%. Pese al aumento del endeudamiento —que llegó a 5,3x deuda/EBITDA en marzo—, la relación se redujo a 4,8x a mitad de año y se espera que baje a niveles de 2,5x-3,0x hacia 2026, con una sólida cobertura de intereses.

Puerto Rosales.jpg La terminal de Oiltanking en Puerto Rosales, uno de los puntos almacenamiento y exportación de petróleo en Argentina.

La firma mantiene una cómoda posición de liquidez, con caja por alrededor de USD 50 millones, equivalente al 289% de su deuda de corto plazo. En marzo de 2026 enfrentará el vencimiento de sus obligaciones negociables Serie I por USD 53,8 millones.

Oitltanking repartirá dividendos

Oiltanking EBYTEM cuenta con el respaldo de sus accionistas: Oiltanking GmbH (70%), subsidiaria del grupo alemán Marquard & Bahls, y YPF S.A. (30%). La compañía alemana opera 64 terminales en 24 países, lo que aporta soporte técnico y financiero a la operación local.

A partir de 2025, la empresa prevé comenzar a distribuir dividendos por aproximadamente USD 50 millones anuales, lo que retrasará la generación de flujo de caja libre positivo hasta 2027.

La calificadora también advirtió sobre desafíos y debilidades. Entre ellos, la exposición al riesgo regulatorio en la fijación de tarifas por parte de la Secretaría de Energía, aunque en parte mitigado por contratos privados de largo plazo bajo la modalidad ship or pay.

Otro punto de atención son los riesgos operativos y ambientales. La compañía reportó incidentes en 2023 y 2024 en las monoboyas Punta Ancla y Punta Cigüeña, que afectaron temporalmente sus márgenes. Sin embargo, en 2025 recuperó los ingresos por medio de coberturas de seguro.

Moody’s indicó que un aumento sostenido del endeudamiento por encima de 4,0x EBITDA, cambios contractuales en la concesión o eventos externos que deterioren significativamente el flujo de fondos podrían derivar en una baja de calificación.