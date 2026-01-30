GeoPark compró los activos de Frontera Energy en Colombia

La compañía energética GeoPark Limited anunció la firma de un acuerdo definitivo con Frontera Energy Corporation para la adquisición del 100% de sus activos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia. La operación marca un nuevo hito para la empresa tras su ingreso a la formación Vaca Muerta, en Argentina, el año pasado.

La transacción fija un precio de compra en efectivo de 375 millones de dólares, monto sujeto a los ajustes habituales de cierre. El acuerdo estipula además un pago adicional de 25 millones de dólares, condicionado al cumplimiento de metas específicas de desarrollo. GeoPark asume también notas no garantizadas por 310 millones de dólares con vencimiento en 2028 y una facilidad de prepago pendiente de 79 millones. El valor empresarial total de los activos adquiridos ronda los 600 millones de dólares.

Expansión operativa y reservas

Esta adquisición incorpora al portafolio de GeoPark 17 bloques de exploración y producción en territorio colombiano. La operación excluye la sociedad holding de Frontera Energy, sus activos de infraestructura y sus intereses en Guyana.

Con este movimiento, la compañía duplica sus reservas probadas (1P) y probadas más probables (2P). La integración suma de manera inmediata aproximadamente 99 millones de barriles de petróleo equivalente (mmboe) en reservas 1P y 147 mmboe en reservas 2P.

La producción pro forma proyectada superará los 90.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) para el año 2028. Esta cifra duplica la estimación previa de la empresa, que oscilaba entre 44.000 y 46.000 boepd. Asimismo, el EBITDA estimado para ese mismo año se eleva a aproximadamente 950 millones de dólares.

Enfoque estratégico y Vaca Muerta

Felipe Bayón, CEO de GeoPark, afirmó que el acuerdo posiciona a la firma como el mayor operador privado en Colombia. La estrategia apunta a la creación de una plataforma regional independiente con mayor escala y flujo de caja.

Foto-Felipe-Bayon-CEO-GeoPark.jpg Felipe Bayón, CEO de GeoPark.

La empresa indicó que esta solidez financiera facilita el financiamiento de sus planes de crecimiento en Vaca Muerta. La mayor base de flujo de caja y la reducción del punto de equilibrio en efectivo por barril (aproximadamente 8 dólares menos a precios actuales) sustentan la inversión en el proyecto argentino sin descuidar la asignación de capital.

El CEO de la compañía indicó que la nueva adquisición les permite tener "una plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable más prolongada y mayor solidez del flujo de caja, mientras seguimos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta".

Detalles de los activos y cierre

El portafolio adquirido abarca dos zonas principales: la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena y la Cuenca Llanos. Entre los activos clave figuran el campo Quifa y los bloques CPE-6, Guatiquía, Cubiro y VIM-1. La transacción incluye el proyecto de gestión de agua y sostenibilidad ambiental, compuesto por la planta de tratamiento SAARA y el proyecto agrícola ProAgrollanos.

La financiación de la compra proviene de la caja disponible y de fuentes comprometidas, como una facilidad de prepago con Vitol por hasta 500 millones de dólares. La empresa confirmó que no emitirá nuevas acciones para esta operación.

La fecha efectiva de la transacción es el 1 de enero de 2026 y su cierre depende de las aprobaciones regulatorias correspondientes.