CAPEX adquirió el 10% en Puesto Zuñiga, en Río Negro

CAPEX S.A. dio un nuevo paso en su estrategia de consolidación en la provincia de Río Negro al confirmar la firma de un acuerdo para adquirir la participación del 10% que la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA) posee en la concesión de explotación "Puesto Zuñiga".

La operación fue notificada este miércoles 29 de abril a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos y al Mercado Abierto Electrónico, mediante un hecho relevante firmado por los apoderados de la empresa, Diego López Cuneo y Gabriela Guida. Según se detalla en el documento, a partir del perfeccionamiento de la adquisición, CAPEX pagará a la compañía provincial un Aporte de Producción o overriding royalty.

Las condiciones del acuerdo establecen que este aporte será equivalente al 1,2% del volumen total de hidrocarburos producidos en el área durante los primeros cinco años. A partir del sexto año, y hasta el vencimiento de la concesión, el pago ascenderá al 2,5%.

El cierre definitivo de esta transacción de compraventa se encuentra sujeto al cumplimiento de una condición precedente: la aprobación del acuerdo de cesión por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial provincial. El plazo máximo fijado para cumplir con esta condición suspensiva es de hasta 180 días corridos, con la posibilidad de ser extendido por las partes.

la yesera capex Capex oficializó un pacto con la CFI para comprarle el 15% de participación en las concesiones de explotación Loma Negra y La Yesera.

El antecedente reciente con la CFI

Apenas unos días atrás, a mediados de abril, Capex oficializó un pacto total con la Corporación Financiera Internacional (CFI) para comprarle el 15% de participación que el brazo financiero del Banco Mundial poseía en las concesiones de explotación Loma Negra y La Yesera.

Aquella operación implicó un acuerdo por USD 3,5 millones en total (USD 1,6 millones destinados a la cuota accionaria sobre Loma Negra y USD 1,9 millones por La Yesera). Esa absorción le permitió a la firma simplificar su ingeniería societaria y centralizar el control de sus operaciones en el convencional maduro rionegrino, ganando mayor margen de decisión operativa. Al igual que con el acuerdo de Puesto Zuñiga, la transferencia definitiva de los porcentajes de la CFI quedó supeditada a una ventana temporal para que el gobierno de Río Negro apruebe formalmente la cesión de los derechos y obligaciones.