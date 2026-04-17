Capex compró el 15% de la CFI en Loma Negra y La Yesera

Capex S.A. reconfiguró el mapa accionario de sus principales activos en la provincia de Río Negro. La compañía acordó con la Corporación Financiera Internacional (CFI) la compra del 15% de participación que el organismo mantenía en las concesiones hidrocarburíferas Loma Negra y La Yesera .

La operación demandará un desembolso total de USD 3.500.000 , según consta en la documentación oficial remitida hoy a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La empresa precisó que el precio por la cuota accionaria en Loma Negra asciende a USD 1.600.000, mientras que la adquisición en La Yesera fijó un valor de USD 1.900.000.

La transferencia de los derechos y obligaciones derivados de la concesión no resulta inmediata. El acuerdo de cesión impone una ventana temporal de doce meses para que el Gobierno de Río Negro apruebe de manera formal el traspaso de los porcentajes.

El peso de la renegociación de 2021

Esta decisión política desactivó un escenario complejo. Loma Negra tenía su vencimiento original pautado para 2024 y La Yesera para 2027. Esta falta de horizonte ahogaba la inyección de capital y aceleraba el declino productivo de los pozos, ya que la empresa no contaba con el tiempo material para amortizar nuevas obras.

GLOBAL-OIL-MAJORS-CAPEX.jpeg FOTO DE ARCHIVO. El sol se ve detrás de una bomba de petróleo en la Cuenca Permian en el Condado de Loving,Texas. Noviembre 22, 2019. REUTERS/Angus Mordant

Para destrabar la prórroga, la petrolera comprometió un plan de inversiones en firme por USD 35.000.000, enfocado en la perforación de nueve pozos. Además, sumó otros USD 27.000.000 contingentes atados a los resultados técnicos en el terreno. Este plan reanimó la actividad e impulsó el Compre Rionegrino, inyectando unos USD 273 millones en concepto de gastos operativos (OPEX) a lo largo de la vida del contrato.

La renegociación también derramó recursos directos sobre las cuentas públicas. Capex pagó USD 6.800.000 en bonos de infraestructura que la provincia destinó, entre otras cosas, a la compra de un avión sanitario y equipamiento médico de alta complejidad. A nivel impositivo, la operadora aceptó sumar un Aporte Complementario del 3% sobre la producción incremental, llevando el techo de regalías hasta el 15%.

Radiografía técnica de Loma Negra y La Yesera

El interés de la compañía por consolidar su participación radica en el potencial de reserva de cada bloque. La Yesera, ubicada a 10 kilómetros de Cipolletti, impone un enorme desafío de ingeniería. El área concentra los reservorios más profundos de la geografía rionegrina, alojados en el Grupo Precuyo, con perforaciones que alcanzan los 4.700 metros de profundidad.

Loma Negra, por su parte, aporta volumen y constancia. El bloque situado al norte de General Roca es un complejo maduro conformado por nueve yacimientos y más de 130 pozos perforados desde su descubrimiento en 1995. Históricamente operado por Chevron antes del ingreso de Capex, el yacimiento representa en la actualidad el 4% del petróleo y el 13% del gas que produce todo Río Negro.