Río Negro lanza curso gratuito para insertarse en proyectos de oro, uranio y plata

La iniciativa tiene un doble propósito: fortalecer la formación y generar nuevas oportunidades laborales.

La provincia de Río Negro dio un paso estratégico para asegurar que el crecimiento de su matriz productiva minera beneficie directamente a sus habitantes. Las secretaría de Minería y de Trabajo , a través de la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales (URDCL) , abrieron la inscripción al curso gratuito y con certificación oficial “Introducción a la Minería” .

Esta iniciativa tiene un doble propósito: fortalecer la formación local y, consecuentemente, generar nuevas oportunidades laborales en una industria que demanda personal calificado a medida que los proyectos avanzan hacia la etapa de explotación. El enfoque es claro: capacitar y preparar a las comunidades para que sean protagonistas directas del desarrollo que impulsa la minería responsable .

La propuesta está diseñada para ser virtual y asincrónica, permitiendo que los participantes avancen a su propio ritmo. El inicio está pautado para el lunes 20 de octubre de 2025.

Aunque la invitación es abierta, el curso apunta especialmente a los vecinos de la región de la meseta con alto potencial geológico, como Ingeniero Jacobacci, Valcheta, Los Menucos, Sierra Grande y Comallo.

Ejes temáticos del curso

El programa abarca los pilares esenciales que todo aspirante a la industria debe manejar:

Principios básicos de la actividad minera .

. Seguridad, medio ambiente y marco legal

Glosario técnico y herramientas de metrología

Documentación y gestión operativa.

Las inscripciones son gratuitas y se gestionan de forma online a través del sitio oficial del Gobierno de Río Negro: INTRODUCCION A LA MINERIA - CAPACITACIÓN ONLINE

Los proyectos de Río Negro

El interés provincial por la formación de personal no es casual. Río Negro se posicionó como una de las jurisdicciones con mayor dinamismo, registrando más de 50 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, lo que representa un significativo porcentaje del total nacional. Este panorama exige una rápida adaptación de la fuerza laboral local.

Entre los proyectos metalíferos más importantes que marcan la agenda productiva provincial se destacan: