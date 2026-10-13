Litio: el carbonato suma 39,8% en el año y ya son siete los proyectos en producción

Catamarca es una de las provincias argentinas que forma parte del Triángulo del Litio.

En agosto de 2026 se obtuvieron 8.582,6 toneladas de carbonato de litio , con una suba de 8,8% respecto de igual mes de 2025. El acumulado de enero a agosto presenta un aumento de 39,8% frente al mismo período del año anterior. Así lo informó el INDEC en el apartado que dedica al oro blanco dentro del IPI minero.

El organismo aclara el alcance del término: el beneficio de los minerales “consiste en la aplicación de determinados procesos” al mineral extraído para su posterior utilización o transformación y comercialización. La cifra mide, por lo tanto, carbonato procesado y no mineral en bruto.

El informe presenta el litio de dos formas. En toneladas físicas, el carbonato subió 8,8% interanual en agosto. En el índice de la subclase “Carbonato de litio y otros minerales de litio” (base 2016=100), el nivel fue de 407,3, con una suba de 12,2% interanual y de 44,5% en el acumulado. El índice incluye también otros minerales de litio, lo que explica la diferencia entre ambas series.

El motor de los minerales para la industria química

El litio pertenece a la clase “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos”, que marcó un índice de 343,8, una suba de 11,6% interanual y un acumulado de 42,0%. El litio explica casi todo el avance, con 11,2 puntos de incidencia sobre los 11,6 de crecimiento.

El resto de las subclases tuvo un papel menor:

Minerales de boro (tinkal, ulexita, hidroboracita, colemanita y otros): subieron 27,0% interanual y 24,9% en el acumulado, con un índice de 150,2 y 1,0 punto de incidencia.

(tinkal, ulexita, hidroboracita, colemanita y otros): subieron interanual y en el acumulado, con un índice de y de incidencia. Calcita y carbonato de calcio: cayeron 14,9% interanual y 0,4% en el acumulado (índice 85,5 ).

cayeron interanual y en el acumulado (índice ). Resto (sulfato de sodio natural, serpentinita y piedra caliza para uso industrial): bajó 6,2% interanual y subió 9,1% en el acumulado (índice 124,2).

El proyecto Cauchari-Olaroz, ubicado en el Salar Cauchari-Olaroz, provincia de Jujuy (Argentina), es uno de los principales salares productores de litio del mundo.

Los 7 magníficos

El INDEC mide el total nacional y no detalla proyectos. Según la Secretaría de Minería, los siete proyectos de litio en producción son Fénix, Olaroz, Sal de Oro, Cauchari-Olaroz, Centenario-Ratones, Tres Quebradas y Mariana. El mapa del litio queda así concentrado en el noroeste: Catamarca, Salta y Jujuy.

Su distribución y sus operadores son estos:

Fénix (Catamarca) y Olaroz (Jujuy): ambos figuran a cargo de Río Tinto.

ambos figuran a cargo de Río Tinto. Sal de Oro (Catamarca-Salta): la desarrolla Posco. Su segunda planta recibió la habilitación a comienzos de octubre.

la desarrolla Posco. Su segunda planta recibió la habilitación a comienzos de octubre. Cauchari-Olaroz (Jujuy): figura a cargo de Ganfeng Lithium.

figura a cargo de Ganfeng Lithium. Centenario-Ratones (Salta): pertenece a Eramet. Según el Gobierno salteño, la operación está en proceso de alcanzar su capacidad nominal de 24.000 toneladas anuales.

pertenece a Eramet. Según el Gobierno salteño, la operación está en proceso de alcanzar su capacidad nominal de 24.000 toneladas anuales. Tres Quebradas (Catamarca): la lleva adelante Zijin-Liex.

la lleva adelante Zijin-Liex. Mariana (Salta): comenzó su etapa comercial durante 2026 y produce cloruro de litio.

La cartera sigue en movimiento. Hombre Muerto Oeste, en el Salar del Hombre Muerto, se convirtió en el octavo proyecto de litio en entrar en producción. Para el segundo semestre de 2026, Rio Tinto informó dos hitos en Catamarca: la ampliación Fénix 1B, con capacidad de 10.000 toneladas de carbonato equivalente, y Sal de Vida, con 15.000 toneladas. Ambos proyectos prevén su primera producción en ese período.

Más adelante llega Rincón, en Salta. Rio Tinto lo proyecta con una capacidad inicial de 53.000 toneladas anuales de carbonato grado batería y potencial para llegar a 60.000. Se estima que arrancará en 2028. Por su parte, las inversiones comprometidas por la compañía en Fénix, Rincón y Sal de Vida superan los USD 3.630 millones. Además, Eramet analiza una ampliación de Centenario-Ratones, que todavía depende de una decisión final de inversión.

Exportaciones y escala nacional

El litio también pesa en el comercio exterior. Las exportaciones del mineral alcanzaron USD 1.467 millones entre enero y agosto de 2026, 190,5% más que en igual período de 2025 y el mejor registro histórico. Representaron el 24,2% de las exportaciones mineras totales. En volumen, el país produjo poco más de 100.000 toneladas en 2025. Estas cifras corresponden a otras fuentes y a otras unidades. No son comparables con las toneladas de carbonato beneficiado que informa el INDEC.

El carbonato de litio combina dos señales. En el mes, la suba de 8,8% es más moderada que el ritmo del acumulado. En los primeros ocho meses, el aumento de 39,8% marca una expansión sostenida, con siete proyectos en operación y nuevas fases en puesta en marcha.

FUENTE: INDEC