Petróleo en alerta: caen los stocks y el mercado anticipa meses de tensión en los precios

La caída de stocks de crudo reduce el margen de maniobra del sistema energético global.

La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos, Israel e Irán no alcanzaría para disipar, en el corto plazo, las tensiones en el mercado internacional del petróleo . De acuerdo con ejecutivos del sector y analistas, la recomposición de la oferta demandará semanas, e incluso meses, debido a los tiempos logísticos y a la lenta normalización de la producción en Medio Oriente.

En ese marco, el sistema energético internacional se encamina a atravesar el pico de demanda del verano boreal con niveles de inventarios inusualmente bajos. Hasta ahora, el impacto del conflicto se amortiguó mediante el uso de reservas comerciales, cargamentos en tránsito y almacenamiento flotante, pero esos márgenes de maniobra comienzan a agotarse.

Stock en caída: el factor que tensiona al mercado del petróleo

De acuerdo con información de la agencia Reuters, la caída de los inventarios ocurre en un momento clave del año, cuando refinerías y distribuidores suelen reforzar sus stocks para abastecer el mayor consumo de combustibles. Esta vez, el escenario es inverso: los inventarios se reducen mientras la demanda se mantiene firme, lo que agrega presión sobre los precios.

“Incluso si el conflicto, y espero que así sea, termina en mayo, saldremos con inventarios claramente muy bajos”, advirtió días atrás el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Según precisó, el uso de reservas ya implicó un drenaje relevante a nivel global.

En la misma línea, el CEO de Equinor, Anders Opedal, sostuvo que la normalización no será inmediata: “Tomará al menos seis meses para que el mercado vuelva a la normalidad”, afirmó.

Un impacto que todavía no se refleja por completo

La magnitud de la disrupción en la oferta aparece como uno de los factores centrales del escenario actual. Desde el inicio del conflicto, el mercado perdió millones de barriles, y las estimaciones privadas indican que esa cifra seguirá en aumento antes de que se estabilicen los flujos.

Desde fines de febrero, cuando se intensificó el enfrentamiento, los inventarios globales de petróleo y combustibles muestran una caída sostenida. Según estimaciones de Goldman Sachs, los stocks podrían ubicarse en torno a los 98 días de cobertura de la demanda hacia fines de mayo, por debajo de los 101 días actuales y de los 105 días registrados a fines de febrero.

El banco de inversión indicó que los márgenes de seguridad en productos refinados se reducen con rapidez y señaló que estos “se están acercando a niveles muy bajos rápidamente”.

Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy, estimó que la pérdida acumulada podría ubicarse entre 1.200 y 2.000 millones de barriles, equivalente al 16%-27% de los inventarios globales previos a la guerra.

Brent _ Barril.jpg El conflicto en Medio Oriente impacta en la disponibilidad de petróleo y combustibles a nivel mundial.

El impacto también alcanza al gas natural. La interrupción de la producción de GNL en Qatar y los daños en infraestructura regional afectan la oferta global de energía en un momento de alta sensibilidad. De acuerdo al citado medio, la pérdida se ubicaría entre 30 y 50 millones de toneladas de GNL.

En ese contexto, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, dijo: “Es evidente que, si se observa la disrupción sin precedentes en la disponibilidad mundial de petróleo y gas natural, el mercado aún no reflejó completamente su impacto”.

Precios del petróleo: por qué podrían seguir altos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los precios del crudo podrían retroceder con rapidez una vez que finalice la guerra. En esa línea, los avances en las negociaciones entre Washington y Teherán hacia un eventual acuerdo marco de paz ya tuvieron impacto: los futuros del Brent registraron una caída del 7,8% el miércoles, hasta ubicarse en 101,27 dólares por barril.

Sin embargo, en el mercado energético advierten que la reacción no sería uniforme. En una encuesta de Reuters, analistas estimaron un precio promedio del Brent de 86,38 dólares por barril para 2026, frente a los cerca de 62 dólares registrados a comienzos de año. En este contexto, países y compañías buscarían recomponer inventarios, mientras que algunas economías afectadas por faltantes podrían reforzar sus reservas.

Cuellos de botella y una salida gradual

Incluso con la reapertura de rutas clave, como las del Golfo Pérsico, la normalización de los flujos no será inmediata. Los tiempos de transporte, que pueden alcanzar hasta 40 días hacia Estados Unidos, y la congestión en el tráfico marítimo retrasarán la llegada de suministros. A esto se suma la menor capacidad de refinación en Medio Oriente, con volúmenes importantes fuera de operación, lo que limita la producción de combustibles en un momento de alta demanda.

brent-barril.jpg Analistas advierten que los precios del petróleo podrían sostenerse altos por la lenta recuperación de la oferta.

Alerta en el mercado

Los efectos de la crisis ya se perciben en distintas regiones. En Estados Unidos, los inventarios de nafta se ubican en niveles bajos para esta época del año y podrían seguir cayendo hacia el verano.

Por su parte, Asia registra una caída en las importaciones de crudo, mientras que centros logísticos evidencian una reducción en los niveles de almacenamiento.

Según advirtió Willie Walsh, director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la recuperación de la oferta energética también enfrenta restricciones del lado de la refinación. En Medio Oriente, cerca de 2 millones de barriles diarios de capacidad permanecen fuera de servicio.