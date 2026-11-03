La OPEP+ frenó los cambios en la producción de petróleo y mira de cerca la guerra con Irán

La guerra con Irán complica los planes de la OPEP+ para el mercado petrolero de 2027. REUTERS/Alexander Manzyuk

La alianza OPEP+ , integrada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, entre ellos Rusia, decidió mantener sin cambios sus objetivos de producción de petróleo para diciembre. La resolución confirma las expectativas del mercado de que el grupo no introducirá nuevas modificaciones en su política de suministro antes de 2027.

La decisión fue tomada el domingo durante una reunión virtual de siete países clave: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán. Según informó Reuters, el acuerdo se produce mientras los productores del Golfo intentan recuperar los volúmenes de exportación afectados por la guerra con Irán , aunque la mayoría todavía opera muy por debajo de sus cuotas establecidas.

El próximo paso será la reunión ministerial del 29 de noviembre, cuando los 21 integrantes de la alianza deberán definir los objetivos de producción para 2027.

La OPEP+ enfrenta un escenario incierto

La próxima reunión será determinante para establecer el marco de producción del grupo durante el año que viene. La guerra con Irán alteró el tránsito comercial de crudo y complicó los planes de expansión de capacidad productiva en distintos países de Medio Oriente.

"La decisión de hoy fue la más fácil", indicó Jorge León, analista de Rystad, en declaraciones citadas por Reuters. "La prueba mucho más importante llegará en la reunión ministerial del 29 de noviembre, cuando la OPEP+ defina su marco de producción para 2027", dijo.

El desafío pasa por determinar cómo administrar la oferta en un mercado que todavía enfrenta interrupciones en el suministro, pero que también podría registrar un exceso de barriles cuando se normalice el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Los recortes de producción

Durante este año, los siete países que participaron de la decisión avanzaron con aumentos graduales de sus objetivos de producción. En septiembre completaron la reversión de un recorte de 1,65 millones de barriles diarios (bpd), acordado originalmente en 2023.

Sin embargo, la alianza todavía mantiene otra serie de restricciones cercana a los 2 millones de barriles diarios, que alcanza a la mayoría de sus integrantes y que está prevista hasta finales de 2026. A esto se suma una revisión de la capacidad productiva de los países miembros.

El precio del petróleo y la incertidumbre sobre la oferta mundial

La decisión de la OPEP+ llega en un momento de tensión para el mercado internacional de crudo. El viernes previo al encuentro, los precios del petróleo subieron más de un 2%, con el Brent cerca de los 118 dólares por barril, su nivel más alto desde abril.

La suba estuvo vinculada a los temores de una nueva escalada del conflicto con Irán y a las posibles consecuencias sobre el suministro mundial.

Al mismo tiempo, las perspectivas para 2027 presentan señales contrapuestas. Mientras las interrupciones actuales sostienen la preocupación por la disponibilidad de barriles, distintos analistas advierten que una recuperación de los flujos desde el Golfo podría derivar en un exceso de oferta.

En ese contexto, la OPEP+ deberá definir cuánto petróleo podrá volver al mercado y a qué ritmo. La reunión del 29 de noviembre será clave para conocer cómo buscará equilibrar la producción de sus integrantes frente a un escenario geopolítico y comercial todavía difícil de anticipar.