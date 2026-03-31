Irán atacó un buque petrolero frente a Dubái tras las advertencias de Trump

El Estrecho de Ormuz es el epicentro del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Hamad I Mohammed

Un nuevo episodio de violencia en el Golfo Pérsico volvió a sacudir al sistema energético internacional. Un barco petrolero cargado con crudo fue atacado e incendiado frente a las costas de Dubái , en un contexto de creciente tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel que continúa impactando sobre los precios y la logística del petróleo a escala global. El hecho se produjo en medio de advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump , quien había amenazado con destruir la infraestructura energética iraní si Teherán no avanza hacia un acuerdo de paz y garantiza la apertura del estrecho de Ormuz .

Según informó Reuters, el ataque ocurrió este martes, cuando un dron impactó contra el buque “Al-Salmi”, de bandera kuwaití, que transportaba cerca de 2 millones de barriles con destino a China.

Un buque alcanzado en una zona crítica para el comercio de petróleo

Las autoridades de Dubái indicaron que el incendio fue controlado sin que se registraran heridos ni derrames, aunque el casco del buque sufrió daños. La embarcación pertenece a Kuwait Petroleum Corp., que confirmó el ataque y los deterioros materiales.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2OQ0V5 Irán incendió un buque con crudo en el Golfo y sube la tensión con Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic

El episodio tuvo lugar en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde transita cerca de un quinto del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Desde fines de febrero, tras los ataques de fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos en Irán, la zona registra una escalada de incidentes contra naves comerciales.

extrecho de ormuz.jpeg El estrecho de Ormuz, otra vez en el centro tras un ataque a un petrolero

Aunque inicialmente se interpretó como un ataque directo contra el buque petrolero, desde la Guardia Revolucionaria iraní señalaron que el objetivo era otro transporte, un portacontenedores vinculado a intereses israelíes, que se encontraba en las inmediaciones.

En paralelo, el conflicto continúa ampliándose. Milicias hutíes en Yemen, alineadas con Irán, comenzaron a atacar a Israel, mientras que Turquía reportó la incursión de un misil balístico iraní en su espacio aéreo. También se reactivaron enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano.

Impacto inmediato en los precios del crudo

El ataque tuvo un efecto casi instantáneo en los mercados. El precio del Brent volvió a escalar y acumula un salto superior al 50% en el último mes, superando los 113 dólares por barril, en un marco de oferta global cada vez más ajustada. El buque afectado tenía capacidad para transportar petróleo valuado en más de 200 millones de dólares.

En tanto, a nivel político, el encarecimiento de los combustibles ya empieza a sentirse en Estados Unidos, donde el precio promedio de la nafta superó los 4 dólares por galón por primera vez en más de tres años, según datos del sector.

Advertencias cruzadas con Estados Unidos

En el plano diplomático, la tensión sigue creciendo. Irán reconoció haber recibido propuestas de paz por canales indirectos, pero las calificó como “irreales, ilógicas y excesivas”. Tras esos dichos, Trump endureció su postura y advirtió que podría atacar infraestructura energética clave iraní si no se alcanza un acuerdo y no se garantiza la apertura del estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos destruirá plantas eléctricas, pozos petroleros y la isla de Kharg”, amenazó el mandatario, en referencia al principal nodo exportador de crudo iraní.

Por su parte, la Unión Europea ya alertó a sus Estados miembros sobre la posibilidad de una disrupción prolongada en los mercados energéticos, mientras que China, principal comprador de petróleo iraní, instó a una desescalada inmediata del conflicto.

Un conflicto que redefine el equilibrio energético

Con ataques que no ceden y una creciente militarización de la región, el riesgo de interrupciones más severas en el suministro global de hidrocarburos gana peso. En ese marco, Ormuz vuelve a ocupar el centro de la escena.

Miles de soldados de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos comenzaron a desplegarse en Medio Oriente, según indicaron a Reuters dos funcionarios estadounidenses. El envío forma parte de un paquete de refuerzos que busca ampliar el abanico de opciones de la Casa Blanca, incluyendo la posibilidad de una ofensiva terrestre contra Irán.

Desde Washington señalaron que Trump busca alcanzar un acuerdo antes del 6 de abril, fecha límite fijada para que Teherán garantice la apertura del estrecho. Sin embargo, el escenario permanece abierto. Según publicó The Wall Street Journal, el mandatario habría indicado a su entorno que está dispuesto a dar por finalizada la campaña militar incluso si el paso marítimo continúa mayormente restringido, dejando su reapertura para una etapa posterior.