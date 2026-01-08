"Control total": Trump anuncia que EE.UU. venderá el petróleo de Venezuela indefinidamente

Donald Trump anunció un acuerdo con las autoridades de Venezuela para la transferencia de una gran cantidad de petróleo a EEUU. Foto: DW

Estados Unidos consolida su influencia sobre Venezuela tras una operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Esta acción abrió la puerta al control directo sobre los recursos petroleros del país, poseedor de las mayores reservas probadas del mundo.

En este contexto, ayer, el presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado. Trump afirma que controlará personalmente las ganancias para beneficiar a ambos países.

Esta cifra representa hasta dos meses de producción diaria actual, estimada en alrededor de un millón de barriles diarios.

image EEUU cuenta con más de 130 refinerías de petróleo en activo, muchas de ellas creadas para procesar petróleo pesado, como el que hay en Venezuela. Foto: ASSOCIATED PRESS

“Indefinidamente”

El secretario de Energía, Chris Wright, detalló el plan en una conferencia de Goldman Sachs en Miami. Confirmó que EE.UU. comercializará primero el crudo almacenado por sanciones previas. Luego, supervisará las ventas de la producción venezolana indefinidamente.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción en el mercado”, declaró Wright.

Agregó que estabilizarán la producción y atraerán inversiones de empresas estadounidenses como Chevron, Exxon y ConocoPhillips. “Necesitamos tener esa influencia y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que deben suceder en Venezuela”, enfatizó.

La Casa Blanca describe esto como un “acuerdo energético histórico” con autoridades interinas venezolanas, lideradas por figuras como la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los ingresos se depositarán en cuentas controladas por EE.UU. para estabilizar la economía y beneficiar al pueblo venezolano.

Según los especialistas internacionales, habrá oportunidades para empresas occidentales. Wright estimó que aumentar la producción sustancialmente requiere “decenas de miles de millones de dólares” en inversión y tiempo considerable.

Implicancias geopolíticas y económicas

Este esquema representa un giro radical respecto a sanciones impuestas desde 2019 bajo la primera administración Trump.

El nuevo plan incluye fases: estabilización con reestructuración petrolera, recuperación con acceso justo para empresas occidentales y transición hacia elecciones libres. Asimismo, vale explicitar que el plan anunciado no define plazos claros para la supervisión indefinida.

En el contexto global de transición energética, este control fortalece la posición estadounidense en hidrocarburos pesados, beneficia a las refinerías del Golfo de México y modera precios internacionales.

