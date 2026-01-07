Chevron y Venezuela: una nueva era petrolera con 50 millones de barriles en juego

La refinería Bajo Grande en Maracaibo, Venezuela, el 17 de noviembre de 2023. Foto: Bloomberg

En un giro determinante para el mercado energético regional, la petrolera estadounidense Chevron envió una flota de al menos 11 buques petroleros hacia puertos de Venezuela para cargar crudo con destino a Estados Unidos. Este movimiento ocurrió pocas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara que el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Washington.

Según datos de seguimiento marítimo de las agencias Bloomberg y EFE, tres de estos barcos ya operan en las terminales de José y Bajo Grande, mientras el resto arribará en los próximos días.

Este volumen de crudo se venderá a precio de mercado y, según Trump, él mismo controlará los fondos "para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos".

La cifra acordada equivale a la producción retenida desde el bloqueo impuesto en diciembre y representa entre cinco y siete semanas del nivel actual de extracción del país caribeño.

Metas de exportación y logística operativa

El esquema actual busca elevar las exportaciones a 152.000 barriles diarios, una cifra superior a los 123.000 barriles registrados en diciembre. Todo el crudo extraído tiene como destino refinerías específicas en EE. UU., tales como Valero Energy Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp.

Actualmente, Chevron es la única empresa occidental autorizada por el Departamento del Tesoro para operar en el país, concentrando cerca del 25% de la producción nacional.

A pesar del incremento en los envíos, el entorno operativo presenta desafíos significativos. Existe una fuerte presencia militar estadounidense en el mar Caribe para reforzar el bloqueo naval sobre el comercio petrolero venezolano. Un vocero de Chevron afirmó que la compañía "sigue centrada en la seguridad y el bienestar de sus empleados" y opera en pleno cumplimiento de las leyes aplicables.

Desafíos técnicos de las reservas y la infraestructura

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas por la OPEP en 303.000 millones de barriles, lo que representa el 17,5% del total global. No obstante, la mayoría del crudo en la Faja del Orinoco es pesado o extrapesado y elevado contenido de azufre.

La infraestructura petrolera sufrió un deterioro profundo tras años de falta de inversión. Expertos citados por BBC News Mundo advierten que restaurar la producción a los niveles de hace dos décadas podría tomar hasta diez años y una inversión de 250.000 millones de dólares.

Actualmente, el país produce cerca de 700.000 barriles diarios, una fracción de los tres millones que alcanzó en el pasado. Sin embargo, Trump mantiene una visión más optimista y asegura que la industria podría estar "en pleno funcionamiento" en un plazo de 18 meses.

El futuro del mercado y la inversión extranjera

El plan de Washington incluye la participación activa de otras petroleras estadounidenses para reparar la "muy dañada" infraestructura venezolana. Representantes de las principales compañías del sector planean reunirse con la administración Trump para evaluar inversiones millonarias que se reembolsarían mediante los ingresos generados por la venta del crudo.

Sin evacuación que facilita Chevron, Petróleos de Venezuela (PDVSA) enfrentaría un colapso logístico por la acumulación de inventarios, lo que obligaría al cierre de pozos y reduciría la producción a unos 600.000 barriles diarios.

Especialistas del sector aseguran que la estabilización política y la flexibilización de sanciones podrían aumentar la oferta global, ejerciendo una presión a la baja sobre los precios internacionales a largo plazo.



Fuentes: @realDonaldTRump, Bloomberg, EFE, BBC World con aportes de +E