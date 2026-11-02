El presal cumple 20 años: cómo cambió los planes de Petrobras

Presal: cómo son los yacimientos que explican el 80% del petróleo de Brasil (Foto: Petrobras LinkedIn)

El presal es el principal motor de la producción petrolera de Brasil y uno de los desarrollos offshore más importantes del mundo. Sus yacimientos, ubicados bajo una extensa capa de sal en el océano Atlántico, explican más del 80% del petróleo que extrae el país. Petrobras fue una de las protagonistas de ese desarrollo y, a dos décadas de los primeros descubrimientos, mantiene allí el núcleo de sus operaciones.

La compañía brasileña recordó el aniversario en una publicación en LinkedIn, en la que destacó el papel de la plataforma P-34 , la primera en producir petróleo de esta formación, en 2008. Según señaló, la experiencia operativa y la información geológica obtenidas durante aquella etapa fueron fundamentales para avanzar en la explotación de los reservorios y ampliar la producción.

El aniversario coincide con un nuevo récord para la petrolera estatal. En el tercer trimestre de este año, Petrobras alcanzó una producción propia promedio de 3,512 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, un 11,7% más que en el mismo período del año anterior. Una parte importante de ese volumen provino de los campos del presal.

Petrobras y el presal: cómo cambió la producción de petróleo de Brasil en 20 años (Foto: Petrobras)

Brasil: qué es el presal y dónde están sus reservas

El presal es una extensa región geológica con acumulaciones de crudo y gas natural que se encuentran debajo de una gruesa capa de sal en el fondo del océano Atlántico. Los principales yacimientos están frente a la costa sudeste de Brasil, en las cuencas de Santos y Campos.

Su explotación presenta importantes desafíos técnicos. Las operaciones deben atravesar una columna de agua de entre 2.000 y 3.000 metros, además de una capa de sal que puede alcanzar los 2.000 metros de espesor. En algunos casos, las perforaciones llegan hasta los 7.000 metros de profundidad total.

Los primeros grandes descubrimientos comerciales se anunciaron en 2006 y abrieron una nueva etapa para la industria hidrocarburífera brasileña. Petrobras encabezó gran parte de los desarrollos y debió incorporar tecnología específica para perforar, producir y transportar hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas.

Petrobras cumple 20 años del presal, que ya aporta más del 80% del petróleo de Brasil. Foto de Archivo. REUTERS/Ueslei Marcelino/

La explotación comenzó en 2008 con la plataforma P-34 en el campo de Jubarte, en la cuenca de Campos. Ese proyecto funcionó como punto de partida para una expansión que después alcanzó yacimientos de mayor escala, entre ellos Búzios y Mero, en la cuenca de Santos.

Petrobras produjo casi 3 millones de barriles

Los resultados operativos del tercer trimestre de 2026 permiten dimensionar el peso que adquirió esta formación para Petrobras. Entre julio y septiembre, la producción propia de petróleo, líquidos de gas natural y gas natural de la compañía llegó a 3,512 millones de barriles equivalentes por día.

Dentro de ese volumen, el presal aportó 2,96 millones de barriles equivalentes diarios. Si se considera la producción total operada, que incluye también la participación de sus socios, la extracción en estos yacimientos alcanzó los 4,46 millones de barriles equivalentes por día.

El crecimiento interanual de la producción fue del 11,7% y estuvo relacionado con la puesta en marcha de nuevas plataformas, una mayor eficiencia operativa y menores pérdidas por paradas de mantenimiento. Durante el trimestre también ingresaron 12 nuevos pozos productores, 6 en la cuenca de Campos y 6 en la de Santos.

Entre los principales activos se encuentra Búzios, uno de los mayores campos petroleros de Brasil. Durante el tercer trimestre, sus plataformas superaron por primera vez un promedio de 11 millones de metros cúbicos diarios de exportación de gas natural.

En Mero, otro de los grandes desarrollos del presal, la plataforma Alexandre de Gusmão alcanzó los 190.000 barriles diarios el 3 de septiembre, luego de una ampliación de su capacidad. Por su parte, la unidad Sepetiba registró un pico de producción de 212.000 barriles diarios durante septiembre.

Las nuevas plataformas de Petrobras para ampliar la producción

La expansión del presal continuará con la incorporación de nuevas unidades de producción. Petrobras informó que las plataformas P-80 y P-82 partieron desde Singapur hacia Brasil el 30 de septiembre y el 18 de octubre, respectivamente, con destino al campo Búzios. La previsión es que ambas comiencen a operar en 2027.

Cada plataforma tiene una capacidad nominal para producir 225.000 barriles de petróleo por día y comprimir hasta 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Forman parte de un programa de seis unidades gigantes que la compañía destinará al desarrollo de este campo.