Y-TEC y ENI profundizan el trabajo técnico para acelerar el proyecto de GNL en Vaca Muerta

Y-TEC recibió a equipos técnicos de ENI, socio estratégico de YPF en el desarrollo de Argentina GNL (Foto: LinkedIn Y-TEC)

La hoja de ruta del proyecto Argentina LNG sumó en los últimos días un nuevo capítulo técnico. Equipos de la italiana ENI visitaron las instalaciones de Y-TEC , el brazo tecnológico de YPF , en un encuentro orientado a profundizar el intercambio de conocimiento aplicado al desarrollo de Vaca Muerta y, en particular, a reducir incertidumbres en la explotación de gas no convencional.

Desde Y-TEC destacaron que durante la jornada se compartieron capacidades en laboratorio y plantas piloto, en un esquema que integra “de punta a punta la caracterización de rocas reservorio en un único flujo de trabajo”. Según la compañía, se trata de un diferencial tecnológico en la región que permite “acelerar decisiones, reducir incertidumbre y capturar valor en la operación argentina”.

El encuentro se inscribe en una dinámica más amplia que tiene que ver con la articulación entre YPF y ENI para avanzar en el mayor proyecto de licuefacción de gas natural. En ese esquema, Y-TEC cumple un papel clave como puente entre la investigación aplicada y la operación en campo. “Nuestro rol es conectar ciencia, tecnología y operación para habilitar escala, eficiencia y productividad en Vaca Muerta”, señalaron desde la firma.

1774873802783 Vaca Muerta suma respaldo técnico para el salto al GNL. (Foto: LinkedIn Y-TEC)

Argentina LNG, un proyecto de escala global

La cooperación técnica se produce en paralelo al avance del proyecto Argentina LNG, que YPF y ENI desarrollan en partes iguales y que recientemente sumó a XRG -el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC- como socio estratégico.

El plan contempla una solución integrada que combina la producción de gas en Vaca Muerta con su licuefacción a través de unidades flotantes (FLNG). En una primera etapa, se proyecta una capacidad de 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión a 18 millones hacia el final de la década.

Con una inversión estimada en torno a los 40.000 millones de dólares, la iniciativa se posiciona como una de las apuestas energéticas más ambiciosas del país. De ese total, unos 25.000 millones se destinarán a la infraestructura de licuefacción y transporte, mientras que otros 15.000 millones financiarán el desarrollo de bloques de gas húmedo (wet gas) en Vaca Muerta.

GNL LNG Buque barcaza gas generica.jpg Ya hay países que preguntan por el GNL argentino.

El proyecto ya atravesó un hito técnico relevante con la firma del acuerdo de ingeniería entre YPF y ENI, y ahora avanza hacia la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el primer semestre de 2026. Ese paso implicará salir a buscar financiamiento internacional por alrededor de 20.000 millones de dólares, además de aportes propios de las compañías.

Vaca Muerta en la estrategia de ENI

Para ENI, la apuesta por la Argentina responde a una lógica de diversificación de su cartera global de gas. La compañía identifica en Vaca Muerta una combinación atractiva de recursos, costos y condiciones geológicas, que la posicionan como un complemento relevante frente a sus desarrollos en África, Asia y el Mediterráneo Oriental.

En ese contexto, el director de la cartera global de gas y GNL de la empresa italiana, Cristian Signoretto, advirtió recientemente a la agencia Reuters que el mercado mundial de GNL hacia 2026 se presenta “finamente equilibrado”. Según explicó, los bajos niveles de almacenamiento en Europa y la recuperación de la demanda asiática reducen los márgenes de maniobra frente a eventos climáticos extremos.

La compañía prevé que países como China incrementen su consumo si los precios se moderan, mientras que Europa continuará demandando volúmenes para recomponer inventarios. Hacia 2027-2028, se espera una mayor disponibilidad global de GNL, aunque sujeta a posibles demoras en nuevos proyectos.

Dentro de su estrategia, ENI apunta a asegurar 20 millones de toneladas anuales de GNL entre 2029 y 2030.