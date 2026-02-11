De Abu Dhabi a Río Negro: La nueva flota de ADNOC que asegura la salida del GNL

En un paso en dirección a transformarse en un jugador dominante del mercado energético global, ADNOC Logistics & Services Plc (brazo naviero de la Abu Dhabi National Oil Co.) anunció planes para ordenar la construcción de hasta seis nuevos buques cisterna de gas natural licuado (GNL) .

Según informó Bloomberg, esta expansión busca dar soporte al crecimiento de los negocios internacionales del grupo, otorgándole una flexibilidad operativa inédita para comercializar cargamentos en el mercado "spot" mundial, más allá de los contratos tradicionales a largo plazo.

Esta novedad tiene un impacto directo en las expectativas locales. XRG, la división de inversiones internacionales de ADNOC, es el socio estratégico que YPF sumó recientemente —junto a la italiana Eni— para el desarrollo del proyecto Argentina LNG. La solvencia logística que aporta la nueva flota de buques refuerza la viabilidad de colocar el gas de Vaca Muerta en los mercados más competitivos de Asia y Europa.

Abdulkareem Al Masabi, Director Ejecutivo de Adnoc Logistics & Services Plc, señaló en una entrevista que probablemente se comisionarán entre cuatro y seis embarcaciones de GNL este año.

Vaca Muerta en el radar de Abu Dhabi

La alianza entre YPF, Eni y XRG (ADNOC) se formalizó mediante un Framework Agreement a finales de 2025. El objetivo central es la construcción de una plataforma de exportación en las costas de Río Negro, con una capacidad proyectada de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) en su fase inicial, escalable a 18 MTPA para el año 2030.

Fuentes del sector indican que la incorporación de ADNOC no solo aporta capital, sino también una capacidad de comercialización (offtake) fundamental: se estima que ADNOC y Eni podrían absorber hasta el 75% de la producción total del proyecto argentino. En este esquema, contar con una flota propia y moderna de buques —como la que ADNOC acaba de anunciar— es la pieza del rompecabezas que garantiza que el gas extraído en el sur argentino llegue efectivamente a los centros de consumo global.

LNG 2

Músculo financiero: Inversiones récord para 2026

El robustecimiento de la socia de YPF no es solo logístico, sino también financiero. Según el último Informe de Gestión y Análisis de ADNOC Gas, la compañía trazó una hoja de ruta agresiva para 2026:

CAPEX en ascenso: La firma planea inversiones de capital por entre u$s 4.000 y u$s 4.500 millones para el próximo año, superando los u$s 3.639 millones ejecutados en 2025.

Proyectos estratégicos: El flujo de fondos se destinará a proyectos clave como la expansión del Desarrollo Integrado de Gas (IGD-E2) y la maximización de la recuperación de etano (MERAM), fortaleciendo la infraestructura base que sostiene su expansión externa.

Perspectiva de ventas: Proyectan volúmenes de ventas de entre 3.705 y 3.825 TBTU, respaldados por una demanda creciente y una normalización de las actividades de mantenimiento.

Hacia la Decisión Final de Inversión

Para YPF, la consolidación de ADNOC/XRG como un gigante del GNL con flota propia reduce los riesgos de ejecución del proyecto nacional. Actualmente, los socios trabajan en los términos definitivos de un Joint Development Agreement (JDA), con la mirada puesta en mediados de 2026, fecha en la que se espera la Decisión Final de Inversión (FID).

Con el respaldo de un presupuesto de inversión multimillonario y una logística naval en plena expansión, el gigante emiratí envía una señal clara al mercado: su apuesta por el gas natural como pilar de la transición energética es total, y Argentina aparece como una de las fronteras estratégicas para abastecer la demanda mundial del futuro.