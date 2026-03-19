Arde el Golfo: Israel e Irán se atacan en el mayor yacimiento de gas del mundo

Israel ejecutó un ataque directo contra el yacimiento South Pars, el mayor reservorio de gas natural del planeta . La ofensiva militar apuntó a las instalaciones de procesamiento en Asaluyeh y cruzó una línea roja histórica en el conflicto de Medio Oriente . Tel Aviv abandonó los blancos estrictamente militares y golpeó de lleno el upstream iraní para asfixiar su matriz económica.

Teherán respondió con celeridad y fuerza. Las fuerzas iraníes lanzaron misiles contra el complejo industrial Ras Laffan en Qatar, el epicentro global del Gas Natural Licuado (GNL). QatarEnergy confirmó daños extensos e incendios en su infraestructura . El gobierno qatarí paralizó la producción de manera inmediata y evacuó al personal ante el riesgo inminente de nuevas detonaciones.

La paradoja geológica del conflicto

Los ataques exponen una ironía estratégica sin precedentes. South Pars (del lado iraní) y North Field (del lado qatarí) conforman exactamente la misma estructura geológica ininterrumpida. Este mega-yacimiento submarino ubicado en el Golfo Pérsico alberga casi el 20% de las reservas mundiales de gas convencional.

Cualquier alteración violenta o daño estructural en un sector del reservorio impacta la dinámica de todo el bloque. La extracción intensiva o la paralización forzada de los pozos modifican de forma drástica la presión de la formación subterránea. Irán, al atacar la infraestructura que procesa el gas del North Field, pone en jaque la viabilidad técnica y el delicado equilibrio geológico del mismo yacimiento que sustenta su propia supervivencia energética.

Embed - Qatar evacuates Ras Laffan gas facility as Iran threatens Gulf energy sites

Pánico financiero y el ultimátum de Trump

Los precios internacionales reaccionaron con volatilidad extrema. El crudo Brent perforó el techo de los 110 dólares por barril. Las primas de riesgo para los buques mercantes se multiplicaron y los futuros de GNL en Asia y Europa registraron saltos alarmantes. Los operadores descuentan cortes prolongados en las cadenas globales de suministro y alertan sobre una inminente escasez.

En este escenario de caos, Donald Trump intervino a través de sus redes sociales. El mandatario estadounidense desmarcó a Washington de la ofensiva inicial y aseguró en Truth Social que "Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular". Además, confirmó que Israel no realizará nuevas incursiones contra South Pars a menos que Teherán decida escalar aún más el conflicto.

La advertencia final hacia Irán resultó categórica. Trump sentenció que si las instalaciones de GNL de Qatar sufren un nuevo ataque, Estados Unidos "volará por los aires de forma masiva la totalidad del campo gasífero South Pars con una fuerza y poder que Irán jamás presenció". La destrucción a esa escala representa un riesgo existencial absoluto para el futuro de la República Islámica.

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