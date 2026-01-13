Un informe reveló la brecha en la exploración offshore del Atlántico Sur: dónde se ubica Argentina

La exploración offshore volvió a ganar protagonismo en la agenda energética internacional, aunque el avance es desigual entre los distintos países. Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y el margen africano comparten una historia geológica común y cuencas de frontera con elevado potencial, pero los resultados recientes dejan en evidencia ritmos y estrategias muy distintos.

Así lo explica el informe “Exploración offshore en el Atlántico Sur: la nueva frontera energética”, elaborado por Sebastián Arismendi , licenciado en Ciencias Geológicas, consultor en exploración offshore y docente del Instituto de Energía de la Universidad Austral , quien advierte que el escenario actual marca un punto de inflexión. “El escenario muestra avances relevantes en términos de información y maduración de prospectos, pero también una brecha clara entre los países que ya están perforando y aquellos que todavía dudan en dar ese paso”, señaló.

Argentina: acumulación de datos y señales incipientes

En el caso argentino, desde la licitación de áreas offshore en 2019, la actividad se enfocó mayormente en campañas de sísmica marina 2D y 3D, junto con nuevos estudios de interpretación regional. Ese proceso permitió reducir parte de las incógnitas geológicas, aunque la información sigue siendo acotada a escala de cuenca, especialmente en zonas de frontera como la Cuenca Argentina Norte (CAN), donde el sistema petrolero aún no fue confirmado.

Cabe recordar que, en junio de 2024, Equinor informó que el pozo Argerich realizado en bloque CAN-100, a unos 300 km de la costa de Mar del Plata, fue declarado seco tras no hallar petróleo ni gas. La perforación, a cargo de la compañía noruega junto con YPF y Shell, representó un punto clave. Para Arismendi, su relevancia excede el resultado puntual: “Argerich-1 fue un test real del sistema petrolero y un paso indispensable para calibrar modelos y redefinir la estrategia exploratoria”, dijo.

Avances concretos y retos estructurales

En cambio, el sur del país muestra un escenario más avanzado. La puesta en marcha del proyecto Fénix, en la cuenca Austral marina y operado por TotalEnergies, y la decisión final de inversión sobre Sea Lion, en la cuenca Malvinas Norte, reflejan que allí donde el sistema está probado, las definiciones llegan con mayor rapidez. “En Malvinas Oeste hay incertidumbre, pero también un sistema petrolero confirmado, lo que reduce riesgos relativos y acelera definiciones”, detalló el especialista.

Al referirse a Fénix, añadió: "Entre 2023 y 2024 se perforaron tres pozos de desarrollo de gas en aguas someras. El primero de ellos inició su producción en septiembre de 2024, y en conjunto aportan cerca de 10 Mm³ de gas por día al sistema nacional. Este desarrollo reafirma la capacidad técnica y logística del país, después de casi una década sin proyectos offshore de magnitud. Recordemos que en esta zona, yacimientos como Carina y Vega Pléyade, descubiertos en la década de 1980 y en producción desde 2005 y 2016, respectivamente, ya producían más de 20 Mm³ de gas al mercado, lo que representaba el 15% de la producción de gas del país. Con este proyecto, ese porcentaje llega aproximadamente al 20%".

Sin embargo, Arismendi advirtió: "Aun así, pese a contar con producción offshore en su extremo sur, Argentina no dispone aún de una cadena de suministros y servicios específicamente desarrollada para abastecer proyectos marinos, especialmente si llegan los tan anhelados descubrimientos de magnitud en la cuenca Argentina Norte o en Malvinas. Este es uno de los principales desafíos hacia adelante: construir infraestructura logística e industrial que permita capitalizar trabajo local, atraer inversiones y reducir costos".

"En la fase exploratoria, inevitablemente, la operación dependerá en buena medida de una supply chain importada, con participación local solo en aquellos segmentos que lo permitan. Avanzar hacia una mayor integración regional y nacional será clave para el desarrollo sostenible del offshore argentino", agregó.

Uruguay y Brasil: decisiones en marcha

Mientras Argentina evalúa sus próximos pasos, Uruguay avanza hacia una nueva fase exploratoria. El ingreso de majors y NOCs, junto con compromisos de perforación ya asumidos, consolidó un escenario de mayor previsibilidad. Según indica Arismendi en el reporte, la firma estadounidense APA Corporation perforará un pozo exploratorio en el bloque OFF-6 entre 2026 y 2027, mientras que Chevron asumió la operación de OFF-1 y ENI ingresó como socio en el área OFF-5, perteneciente a YPF.

“Estos movimientos muestran una transición clara: se pasa de evaluar datos geológicos a decidir perforaciones”, indicó.

En el sur de Brasil, la Cuenca de Pelotas volvió a activarse a partir de las rondas permanentes de la ANP. Si bien aún no se anunciaron nuevos pozos, la adjudicación de bloques y los programas sísmicos de gran escala refuerzan el interés en ese segmento del margen atlántico, explió el experto en el informe.

Namibia: el contraste del margen africano

Por otro lado, Namibia ofrece un espejo incómodo para Sudamérica. Desde 2022 se perforaron más de diez pozos exploratorios y de evaluación en la cuenca de Orange, con una amplia tasa de éxito. Los descubrimientos consecutivos transformaron rápidamente una frontera geológica en un nuevo polo petrolero.

“La frontera exploratoria africana se consolidó porque hubo una secuencia sostenida de perforaciones. Eso es lo que todavía no ocurrió en el Atlántico Sur sudoccidental”, comparó Arismendi.

Offshore: un desafío que excede lo técnico

De acuerdo al especialista, el debate offshore en Argentina ya no es solo geológico. “La exploración offshore exige convicción, escala y paciencia. En cuencas de frontera, cada pozo, independientemente de su resultado económico, aporta información clave para reducir incertidumbre”, indicó.

Según Arismendi, la clave es la continuidad. “El éxito no se define por un pozo aislado, sino por la capacidad de sostener una estrategia exploratoria en el tiempo. Hoy el punto crítico es decidir si Argentina está dispuesta a avanzar con inteligencia y decisión, aprendiendo de la región y del margen africano”, dijo.

"La sustentabilidad de este proceso requiere continuidad institucional, planificación a largo plazo y políticas de Estado que trasciendan coyunturas. Explorar el Atlántico Sur no es solo una apuesta energética: es una oportunidad para fortalecer la soberanía energética, científica, tecnológica e industrial del país. La ventana está abierta y aprovecharla dependerá de mantener la decisión y la visión necesarias para convertir el conocimiento acumulado en un verdadero progreso para Argentina", concluyó.