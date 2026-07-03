Nueva central nuclear en Atucha: Meitner Energy promete invertir USD 1.200 millones

El Gobierno nacional confirmó una iniciativa privada de USD 1.200 millones para la construcción de una nueva central nuclear en el país. La propuesta proviene de Meitner Energy , firma integrada por capitales estadounidenses del Ansari Group y la empresa argentina Invap , que posee el 40% de las acciones . El proyecto contempla la instalación de un reactor modular pequeño (SMR) en el sitio Atucha , ubicado en Lima, provincia de Buenos Aires.

Dada la magnitud de la inversión, el plan aspira a ingresar al Súper RIGI , el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones en trámite legislativo. Este esquema aplica a actividades sin antecedentes en el país con un piso mínimo de USD 1.000 millones . Aunque Argentina cuenta con centrales nucleares, el Gobierno considera que los reactores SMR constituyen una nueva actividad económica.

¿Cómo es el ACR-300? El reactor representa una unidad de Generación III+ con tecnología de agua presurizada (PWR) y una potencia neta aproximada de 300 MWe. Este diseño, basado en ingeniería argentina, constituye un proyecto First of a Kind (FOAK) a nivel comercial global. Según Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, la fortaleza del diseño radica en la innovación estratégica. "El 11% de los componentes de un reactor generan el 67% de los costos, es ahí donde enfocamos", explicó el directivo en un evento del sector.

La configuración horizontal del ACR-300 permite que los componentes y la construcción resulten un 40% más pequeños que otros diseños SMR de la competencia. Actualmente, la firma ya concluyó la ingeniería conceptual y trabaja en la ingeniería básica del diseño, tras superar con éxito dos revisiones críticas internacionales.

Importante



Junto al secretario de Asuntos Nucleares, @federamosnapoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una… pic.twitter.com/i1suX5rkuC — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 2, 2026

Impacto económico

El modelo de gestión otorga a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado. Por su parte, Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos estatales donde funcionará la central. La ejecución total del plan generará aproximadamente 2.000 puestos de trabajo directos durante las fases de desarrollo, obra, puesta en marcha y operación.

Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, destacó la relevancia de este marco de colaboración público-privada: "El Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo". El plazo de construcción estimado alcanza los cinco años, condicionado a la aprobación del Ministerio de Economía y al licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Las centrales nucleares aportan alrededor del 7% de la electricidad que consume el país.

Contexto del sector

El anuncio coincide con una situación compleja en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que recientemente oficializó la desvinculación de 61 empleados. El organismo enfrentó críticas por la aparente desarticulación del proyecto Carem, un prototipo de reactor pequeño de gestión estatal.

Fuentes oficiales diferencian ambos proyectos; mientras el Carem requiere aún trabajos de ingeniería complejos y costos de capital elevados, la propuesta de Meitner apunta a la construcción directa de un reactor comercial.

La fuga de talentos también afecta al sector público. Especialistas indican que más de 200 expertos abandonaron la CNEA recientemente, atraídos por mejores remuneraciones en el ámbito privado, tanto en el exterior como en empresas locales. En este sentido, Meitner Energy ya emplea a un equipo de 120 profesionales, principalmente en Bariloche, muchos de los cuales integraron previamente el proyecto Carem o se formaron en el Instituto Balseiro.