Atucha II vuelve a generar energía: completó su revisión 2026 antes de lo previsto

La Central Nuclear A tucha II retomó el suministro de energía al sistema eléctrico nacional tras concluir su Revisión Programada 2026 y reconectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) el 11 de mayo a las 23:14 horas, antes de la fecha originalmente estipulada.

Así lo confirmó Nucleoeléctrica Argentina en un comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. La empresa destacó que el retorno anticipado al servicio representa un resultado favorable tanto en términos operativos como de planificación institucional.

La parada programada se inició a mediados de marzo y demandó la coordinación de unas 1.700 personas que llevaron adelante más de 5.500 tareas sobre distintos sistemas y componentes de la central. La magnitud del operativo refleja la complejidad técnica que supone intervenir una planta de generación nuclear, donde cada procedimiento se ejecuta bajo estrictos protocolos de seguridad.

Entre las principales actividades realizadas figuraron las inspecciones internas de componentes del reactor, controles y limpieza de generadores de vapor, mantenimiento de motores diésel de emergencia, reemplazo de elementos en sistemas de refrigeración, y pruebas funcionales sobre sistemas de protección y control. Se trata de tareas que, por su naturaleza, no pueden ejecutarse mientras la central opera en condiciones normales.

Desde Nucleoeléctrica Argentina subrayaron que estas intervenciones cumplen una función estratégica: "La operación de la central se desarrolla bajo criterios de seguridad, planificación y mejora continua, en línea con las prácticas de la industria nuclear". En ese sentido, la parada programada no solo permite evaluar el estado de los equipos, sino también incorporar mejoras y reforzar las condiciones de confiabilidad de la instalación a largo plazo.

Supervisión regulatoria durante todo el proceso

Un aspecto central del operativo fue la presencia permanente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) durante toda la duración de la parada. Inspectores especializados del organismo supervisaron la ejecución de los trabajos in situ y verificaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia de Operación de la central.

Esta supervisión continua constituye un mecanismo de control independiente que garantiza la transparencia del proceso y avala la seguridad de las operaciones frente a la sociedad y a los organismos internacionales que monitorean la actividad nuclear en la región.

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Atucha II: datos clave de una central estratégica

Inaugurada en junio de 2014, Atucha II se ubica sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. La planta opera con una potencia eléctrica bruta de 745 MWe, capacidad suficiente para abastecer las necesidades energéticas de aproximadamente 4 millones de personas.

Junto con Atucha I y la Central Nuclear Embalse, forma parte del parque nuclear argentino administrado por Nucleoeléctrica Argentina, empresa del Estado nacional que gestiona la generación de electricidad de origen nuclear en el país. La energía nuclear aporta en torno al 8% de la matriz eléctrica nacional, un porcentaje que cobra relevancia estratégica en un contexto de creciente demanda y transición energética.

Regreso al servicio y perspectivas operativas

Con la reconexión al SADI confirmada, Atucha II retoma su función de proveedora de energía de base, caracterizada por su estabilidad y continuidad. A diferencia de las fuentes renovables intermitentes, la generación nuclear garantiza un flujo constante de electricidad, lo que la convierte en un pilar de la seguridad del abastecimiento energético nacional.

El cumplimiento anticipado del cronograma de la Revisión Programada 2026 posiciona a Nucleoeléctrica Argentina como un operador que consolida sus estándares de gestión y refuerza la confianza en la tecnología nuclear como componente central de la política energética argentina de mediano y largo plazo.

FUENTE: Noticias Argentinas