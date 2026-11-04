Tecpetrol y su cadena de valor ante una nueva etapa de Vaca Muerta

Directivos de Tecpetrol analizaron el rol de la cadena de valor ante el avance de Los Toldos II Este.

Tecpetrol realizó una nueva edición del Encuentro Anual del Programa ProPymes en su edificio corporativo de Neuquén . La jornada reunió a representantes de pequeñas y medianas empresas de su cadena de valor y tuvo como eje el crecimiento proyectado de Vaca Muerta y las capacidades necesarias para sostenerlo.

Luis Lanziani , Director de Desarrollo y Gestión de Proveedores de Tecpetrol, abrió el encuentro y planteó uno de los principales ejes de la jornada: el cambio de escala de la actividad en la Cuenca Neuquina y la necesidad de que la red de proveedores acompañe ese crecimiento.

Guillermo Murphy, Vicepresidente de Supply Chain, y Martín Bengochea, Vicepresidente de la Cuenca Neuquina, analizaron las perspectivas de la industria y el rol de los proveedores. Murphy señaló que el crecimiento previsto de la producción de petróleo y gas no convencional requiere tomar decisiones con una mirada de largo plazo. “Es un tren que ya arrancó y va a seguir por un buen tiempo. Tenemos que pensar con un horizonte de diez años”.

Competitividad para crecer

Para Murphy, el nuevo nivel de actividad exige mantener la competitividad incluso frente a escenarios de precios más exigentes. También requiere que los proveedores puedan responder a varios proyectos en simultáneo. “Fortín de Piedra se hizo con más de 1.000 empresas trabajando. Hoy conviven varios desarrollos de gran magnitud en la Cuenca Neuquina. La pregunta es si la cadena de valor puede acompañarlos. La respuesta es sí, ya lo están haciendo, y para impulsar eso se necesita capacitación, productividad y trabajo conjunto”.

Fortín de Piedra marcó un primer cambio de escala para Tecpetrol. El yacimiento permitió aplicar un modelo industrial al shale gas y consolidar procesos, estándares y capacidades que hoy forman parte del nuevo proyecto de la compañía: Los Toldos II Este. Ubicado en el norte de Neuquén, demanda una inversión inicial de USD 2.400 millones y tiene como objetivo alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios de petróleo durante 2027.

Bengochea recordó que Los Toldos II Este comenzó a estudiarse hace una década y que los saberes adquiridos permitieron reducir incertidumbres, mejorar diseños y preparar el desarrollo actual. “El conocimiento de Fortín de Piedra nos ayudó a llegar mejor preparados, con procesos estandarizados y la capacidad de modificar rápidamente la planificación cuando hace falta”, explicó.

Un desafío llamado Los Toldos II Este

El proyecto prevé alcanzar alrededor de 50 pozos para la puesta en marcha de su primera etapa y superar los 80 hacia fines de 2027. Ese crecimiento requiere que operadores, empresas de servicios, proveedores y quienes se incorporen a la industria avancen al mismo ritmo.

El cambio de escala también plantea la necesidad de desarrollar el talento que la industria va a requerir. Por ese motivo, la educación también ocupa un lugar central. Tecpetrol impulsa programas que alcanzan a estudiantes secundarios y universitarios.

Las iniciativas ya llegaron a más de 2.500 estudiantes, con más de 120.000 horas de capacitación, visitas a yacimientos, becas y programas de vinculación con universidades y pymes. “Para que la escala crezca, todas las partes del ecosistema tienen que hacerlo. Formar a las nuevas generaciones y darles herramientas para que puedan incorporarse a la industria es una de las inversiones más importantes”, señaló Bengochea.

El reconocimiento a la cadena de valor

El encuentro también tuvo un espacio para reconocer a empresas de la cadena de valor. 23 iniciativas de 18 compañías participaron de la convocatoria. Cuatro fueron distinguidas por iniciativas vinculadas con innovación para Eficiencia Operativa, Procesos, Desarrollo de Ingeniería y Desarrollo de Personas y Capacitación: Marbar, Cluster CIAR, PYP y Transportes Crexell.

La jornada cerró con una conferencia del neurocientífico y divulgador Mariano Sigman, en la que el foco estuvo en entender cómo aprendemos, cómo tomamos decisiones y qué papel cumple la tecnología en esos procesos, en un contexto de rápida transformación.