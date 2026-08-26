Qué es el "Bono Marín" de YPF y cómo funciona el premio por productividad

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , defendió el esquema de incentivos por productividad que impulsó para los trabajadores de la petrolera y que dentro de la compañía bautizaron como el "Bono Marín" . Según explicó, el programa busca repartir parte de las ganancias entre todos los empleados y podría traducirse el próximo año en un pago extraordinario equivalente a dos aguinaldos.

Durante una entrevista en A24, el titular de la firma vinculó esta iniciativa con el proceso de transformación que atraviesa la empresa desde su llegada a la conducción y sostuvo que el objetivo es que todos los trabajadores se sientan parte del crecimiento de YPF.

"Los muchachos le dicen informalmente el Bono Marín. La productividad se tiene que compartir entre los que lo hacemos y los que ganan", sostuvo.

El ejecutivo aclaró que decidió excluirse del beneficio. "Diseñamos un bono en función de lo que gana YPF, pero yo me excluí, porque me parecía no ético aumentarme el sueldo", explicó.

De qué se trata el "Bono Marín"

Un bono ligado al desempeño en YPF

El incentivo se calcula en función de los resultados económicos de la compañía y alcanza a empleados de distintos niveles, desde personal operativo hasta trabajadores de las estaciones de servicio.

Marín sostuvo que el programa ya alcanzó el límite previsto para este año y anticipó que el pago del próximo año podría ser superior.

"En los mejores casos estaban ganando como un aguinaldo, y yo creo que puede llegar a ser dos aguinaldos. De hecho, ya se topeó el Bono Marín. Significa que el año que viene van a ganar el doble de los bonos que se daba normalmente", señaló.

En ese sentido, remarcó que la lógica del plan es que el crecimiento de YPF tenga un impacto directo sobre quienes forman parte de la operación cotidiana. "YPF lo hacemos todos, cada uno tiene su rol", resumió.

El vínculo con el Plan 4x4

El presidente de YPF enmarcó el bono dentro del Plan 4x4, la estrategia con la que busca cuadruplicar el valor de la empresa en un plazo de cuatro años mediante mejoras de eficiencia, incorporación de tecnología y cambios en la gestión.

Según Marín, la petrolera logró reposicionarse frente a inversores internacionales y empresas del sector gracias a esa transformación.

"Los resultados son que YPF sea vista a nivel mundial como una compañía totalmente privada, muy eficiente. Es de locos lo que está pasando, nos conocen todos", aseguró.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF. Créditos: @nachomartinfilms.

También planteó que la cultura de productividad debe extenderse a todos los puntos de contacto con los clientes. En otra entrevista, explicó que no encontraba razones para que solo los altos ejecutivos accedieran a bonos mientras el personal de primera línea quedaba excluido.

"Los vicepresidentes de YPF cobran bonos. ¿Y por qué el flaco que carga la estación de servicio no cobra bono? ¿Cuál es la razón? Si yo tengo que incentivar a todos, porque la excelencia en la compañía es el que te carga nafta, mantener los baños limpios, todo tiene que ser excelente", afirmó.

Además de este plus, Marín destacó que la empresa habilitó una aplicación para que los empleados puedan comprar acciones de YPF, una herramienta que, según explicó, busca reforzar el sentido de pertenencia y el compromiso con la mejora continua de la compañía. "Yo quiero que te sientas dueño y que me insultes, que me digas: 'che, esto hay que mejorarlo', viene bien", agregó.