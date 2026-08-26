El tight gas gana terreno en YPF y explica casi uno de cada cinco metros cúbicos de gas producidos

El tight gas vuelve a escena en el mapa de YPF . Los datos de la Secretaría de Energía de la Nación muestran que el segmento se consolidó en julio como uno de los motores de la producción de gas de la empresa de mayoría estatal ya que explica el 18% de todo su gas. Esto se puede traducir en que representa casi uno de cada cinco metros cúbicos producidos.

El informe realizado por el consultor Fernando Salvetti muestran que ese avance se dio en un mes de producción total estable: YPF operó 31,29 millones de m3/d de gas en julio, apenas 0,53% más que en junio. El crecimiento del tight gas explica buena parte de ese número, en un contexto donde otros segmentos se mantuvieron prácticamente sin variaciones respecto al mes anterior.

La comparación interanual sigue siendo negativa: la producción total cayó 10% frente a julio del año pasado. Esa caída se reduce a 3,44% si se descuenta la producción de las áreas que YPF cedió durante los últimos doce meses, una salvedad clave para leer el dato real de los proyectos que la compañía conserva.

Detrás del salto del tight gas aparece un protagonista claro: Río Neuquén, que registró un crecimiento del 22,3% en su producción durante julio. Ese impulso fue suficiente para arrastrar a todo el segmento no convencional y explicar la mayor parte de la suba mensual del tight gas durante el mes de julio.

La producción total de gas de YPF creció apenas 0,53% en julio.

Los cambios en el top ten de YPF

Con este resultado, Río Neuquén llegó a 4.142 Mm3/d y se ubicó como el tercer bloque más productivo de YPF, con el 13,24% del total de gas operado por la compañía. Es, además, el que más creció entre los diez principales productores del mes, muy por encima del resto de los bloques del ranking.

El ranking de los diez bloques con mayor producción se mantuvo casi sin cambios respecto a junio. La única modificación fue la salida de La Ribera Bloque I, que perdió su lugar entre los principales productores, y el regreso de El Orejano a esa misma lista, después de haber quedado afuera en junio.

El regreso de El Orejano también empujó al tight gas: el bloque duplicó su producción en julio, con un salto del 110,4% respecto a junio. Así llegó a aportar 711 Mm3/d, equivalentes al 2,27% de toda la producción de gas de YPF durante el mes, otro indicio del envión del segmento no convencional.

Fuera del universo del tight gas, los bloques más consolidados siguieron liderando el volumen total. Rincón del Mangrullo encabezó la producción con 5.352 Mm3/d, con una baja del 0,4%, seguido de cerca por Loma La Lata-Sierra Barrosa, con 5.321 Mm3/d y una suba del 1,3% en el mes, ambos muy por encima del resto del ranking.

Rincón del Mangrullo es el bloque que sigue creciendo en la producción de gas de Neuquén.

El resto del ranking: entre subas y caídas

Loma Campana aportó 3.593 Mm3/d, con una suba del 0,5% frente a junio, mientras que Aguada de la Arena sufrió la caída más marcada del mes: retrocedió 24,9% y quedó en 3.350 Mm3/d, el quinto lugar del ranking de producción, una baja que la compañía no explicó en detalle en el informe oficial.

Bandurria Sur sumó 2.166 Mm3/d, con un alza del 2,4%, y La Angostura Sur I creció 11,1% hasta los 1.689 Mm3/d. Ambos bloques reflejan la recuperación gradual de áreas que venían con producción más pareja en los meses previos, según el detalle publicado por la Secretaría de Energía de la Nación.

La Amarga Chica bajó 1,6% y cerró en 1.674 Mm3/d, mientras que La Angostura Sur II retrocedió 8,3% hasta 560 Mm3/d, el bloque con menor aporte dentro del top ten de producción de gas de YPF durante julio, según el reporte mensual de la Secretaría de Energía.