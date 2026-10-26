dotPeople, el software neuquino que automatiza la gestión de novedades de sueldos en Oil & Gas

En la industria del petróleo y el gas, registrar las jornadas laborales y reunir la información necesaria para liquidar los sueldos puede convertirse en una tarea compleja. Los turnos en los yacimientos , las horas extras y los francos trabajados generan múltiples variables que deben calcularse de acuerdo con los convenios colectivos y las reglas de cada empresa. En muchos casos, esos procesos todavía dependen de planillas de Excel y registros en papel. Sobre esa necesidad trabaja dotPeople , una plataforma dedicada a automatizar la gestión de tiempos y las novedades salariales.

La compañía participó de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , realizada en el Espacio DUAM de Neuquén , donde buscó acercar su herramienta a responsables de RRHH de empresas vinculadas con la actividad energética.

“dotPeople nace de una necesidad no resuelta en la industria”, explicó Matías Reser, cofundador de la empresa. Según contó en una entrevista con MasE, el proyecto surgió a partir de una problemática que conocieron de cerca mientras trabajaban con equipos de Recursos Humanos: cómo registrar las horas de los empleados que se desempeñan en los yacimientos y transformar esa información en datos útiles para la liquidación de haberes.

“Un horario de un petrolero genera más de 10 novedades de sueldo”, señaló Reser, en referencia a las distintas variables que intervienen en el cálculo salarial. El procesamiento manual de esos datos puede generar inconsistencias, demoras y reclamos laborales.

Cómo funciona la plataforma para la gestión de personal

La herramienta permite configurar los convenios colectivos de trabajo y adaptarlos a las reglas de liquidación de cada compañía. A partir de esa parametrización, calcula automáticamente las novedades salariales y genera archivos que pueden exportarse al formato que necesita el cliente para liquidar los sueldos.

Romina Del Prete, cofundadora de dotPeople, explicó que el sistema contempla variables como las horas extras, las viandas, los francos y los feriados trabajados, entre otras.“El software se parametriza de acuerdo a las reglas de la empresa y los convenios que tienen, y en base a eso hace todos los cálculos de manera automática, y lo que hace es exportar el archivo en el formato que necesita el cliente para poder hacer la liquidación”, detalló.

En el sector energético, la eficiencia operativa tiene un impacto directo en los costos de las empresas. En este contexto, dotPeople permite reducir gastos operativos mediante la automatización de los procesos de administración de personal y preliquidación de sueldos, minimizando errores, tareas manuales y tiempos administrativos. El sistema también permite centralizar documentación laboral, controlar vencimientos, realizar el seguimiento de licencias y gestionar diagramas de trabajo de las cuadrillas.

Uno de los puntos centrales del desarrollo es la posibilidad de adaptar la herramienta a las particularidades de cada organización.

DotPeople, una compañía neuquina que desarrolla software especializado para el sector Oil & Gas.

Su tecnología permite procesar información compleja con mayor rapidez y precisión, optimizando los recursos de las compañías y reduciendo el riesgo de costos adicionales asociados a errores en las liquidaciones.

“El diferencial de dotPeople es clave. Los convenios colectivos de trabajo están programados dentro de la herramienta, y lo que hacemos es configurar esos convenios a cómo lo liquida la empresa, porque ya sabemos que nadie liquida igual, no hay 2 empresas que trabajen de la misma manera, así que lo que hacemos es adaptar la lógica de los convenios a la lógica de la firma”, sostuvo Reser.

La plataforma funciona en la nube y cuenta con una aplicación móvil para que los trabajadores puedan declarar sus fichadas y gestionar solicitudes de vacaciones y licencias. De esta manera, la información puede integrarse a un entorno digital al que los responsables de personal acceden para revisar y validar los registros.

El desarrollo desde Neuquén y las particularidades de la industria

La experiencia de trabajo en la región es otro de los aspectos que los fundadores destacan en el desarrollo de la plataforma. dotPeople surgió en Neuquén, en un entorno donde las particularidades de los convenios y las modalidades de trabajo de las actividades petrolera y de la construcción tienen un peso importante en la administración del personal.

“Otro diferencial es que somos de la región, nosotros somos de Neuquén. Lo creamos con todas las reglas particulares que solo los que trabajamos en esta zona conocemos bien en detalle”, señaló Del Prete.

La empresa comenzó a trabajar con sectores como Oil & Gas y la construcción, donde la organización de los turnos y la cantidad de variables que intervienen en los haberes vuelven especialmente relevante el registro preciso de las jornadas. Su propuesta también puede aplicarse a otras actividades, como el transporte.

Además del cálculo de las novedades salariales, la digitalización permite mantener un historial de los cambios en los legajos y centralizar información vinculada con vacaciones, licencias, documentación y modificaciones de funciones o categorías.

La AOG Patagonia como espacio de vinculación con empresas

La participación en la exposición tuvo como uno de sus objetivos generar contactos con responsables de Recursos Humanos que todavía no conocen la herramienta. Según Reser, aunque el producto lleva una década de desarrollo, persisten oportunidades para incorporar soluciones digitales en procesos que continúan resolviéndose de manera manual.

“Hay montón de empresas que hoy trabajan con papel para capturar la hora de ingreso y la hora de salida en un yacimiento. En el mejor de los casos, un Excel. Nosotros venimos con una app que está integrada a una plataforma online, donde ellos pueden ver y validar toda la información que reciben en tiempo real”, afirmó.