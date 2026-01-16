DAPSA firmó un acuerdo con Chevron para expandir su negocio de combustibles en la región

Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA) formalizó un acuerdo con la estadounidense Chevron para la comercialización de combustibles en la región. La operación fue informada al mercado a través de una comunicación oficial enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) , donde la empresa detalló los lineamientos generales del entendimiento.

"Este acuerdo marca el inicio formal de una relación estratégica entre ambas compañías, orientada a impulsar el crecimiento de DAPSA asociado a la comercialización de commodities de Chevron en la región. El acuerdo también establece expresamente que las partes evaluarán áreas adicionales de integración en el negocio, incluyendo la expansión de la logística del abastecimiento de la empresa", según indica la información remitida a los reguladores.

Además, el convenio contempla "condiciones comerciales especialmente diseñadas para permitir que DAPSA incremente su presencia en los mercados regionales mediante una propuesta de valor altamente competitiva con combustibles de la mejor calidad".

Dapsa Estación de Servicio.jpg Por cinco años, YPF abastecerá las estaciones de servicio DAPSA.

En la compañía reconocen que el acuerdo funciona como un marco general, más que como un plan cerrado. “Las partes evaluarán áreas adicionales de integración en el negocio”, indicaron en la nota a la CNV.

DAPSA aclaró que el entendimiento con Chevron no modifica su actividad en el mercado argentino. La empresa continuará comercializando combustibles de origen local a través de su red de estaciones de servicio, que suma cerca de 200 bocas en todo el país, y mantendrá sin cambios su oferta actual.

La empresa cuenta con una terminal portuaria en Dock Sud con más de 140.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, interconectada por oleoductos con las principales refinerías y terminales portuarias de la región. Actualmente, concentra alrededor del 10% de la producción local de lubricantes y cerca del 60% del mercado de grasas lubricantes.

"Este desarrollo estratégico se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional. Para ello es necesario sumar nuevos operadores en los países vecinos que compartan nuestros valores y vocación para trabajar juntos, aprovechando sinergias como verdaderos socios estratégicos, acelerando la expansión del proyecto y permitiéndonos plasmar el enorme potencial que supone la alianza estratégica que hemos construido con Chevron”, señalaron desde la firma.

Estrategia de regionalización

El acuerdo con Chevron se inscribe en una hoja de ruta más amplia orientada a la regionalización del negocio. En ese marco, desde DAPSA admiten que está en análisis la posibilidad de unificar la identidad de sus desarrollos en el exterior. “Si bien no hay precisiones, está contemplada la posibilidad de un rebranding de la red unificando la totalidad de sus estaciones de servicio en la región bajo una misma bandera”, señalaron desde la empresa.

Por el momento, la firma evitó dar definiciones concretas sobre el calendario de implementación o los mercados prioritarios. Desde la compañía argumentan que los detalles se irán conociendo a medida que avance la ejecución del acuerdo.

"Ya estamos trabajando intensamente para avanzar progresivamente sumando socios estratégicos regionales y seguir creciendo de manera sostenida, impulsando el desarrollo de nuestros operadores a otro nivel pero sosteniendo siempre la confiabilidad, cercanía con el operador y transparencia que son los valores diferenciales que nos han acompañado a lo largo de nuestra trayectoria”, concluyeron desde DAPSA.