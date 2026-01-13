Cómo es la primera estación de servicio móvil que inauguró YPF

En los últimos días, YPF puso en marcha un formato inédito para el mercado local de combustibles con la inauguración de la primera estación de servicio móvil de Argentina. Se trata de una unidad diseñada para trasladarse según la demanda estacional, pensada especialmente para destinos turísticos de alta afluencia y orientada a usuarios que priorizan rapidez, tecnología y autogestión. La experiencia piloto fue inaugurada en la ciudad bonaerense de Pinamar.

El nuevo modelo marca un hito para el downstream local y se apoya en un esquema operativo 100% digital , monitoreado en tiempo real desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) del área de Comercialización de la compañía. La iniciativa apunta a ampliar la cobertura sin necesidad de infraestructura permanente, un factor clave en zonas donde el consumo crece de manera abrupta en determinados períodos del año, como el verano.

La estación funciona bajo el nuevo marco normativo establecido por la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, que reglamenta el Decreto N° 46 de enero del año previo y habilita esquemas alternativos de abastecimiento.

En ese contexto, YPF se convirtió en la primera empresa del país en inaugurar una estación móvil bajo esta regulación.

Cómo es la primera estación de servicio móvil del país

Ubicada sobre la avenida Libertador, entre Selene y Poseidón, en uno de los corredores más transitados de Pinamar durante la temporada alta, la estación de servicio móvil fue concebida para atender picos de demanda sin resignar estándares de calidad ni seguridad.

El formato permite abastecer hasta dos vehículos en simultáneo y ofrece exclusivamente combustibles premium. Además, incorpora un módulo FULL autónomo, lo que amplía la experiencia más allá de la carga de combustible.

Desde la firma destacaron que la iniciativa suma infraestructura estratégica en la Costa Atlántica y se inscribe en una táctica más amplia de innovación comercial. “Con esta apertura, YPF continúa desarrollando soluciones para acompañar a sus clientes en los principales destinos del país”, señalaron desde la empresa a través de un comunicado.

La inauguración contó con la presencia del intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente Ejecutivo de Midstream y Downstream, Mauricio Martín; y autoridades municipales y de la compañía.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 20.22.00 Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, se refirió al nuevo lanzamiento de la empresa.

Durante el acto, Marín subrayó el carácter estacional del proyecto y su vínculo con el turismo: “Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad”.

"Es una solución pensada para momentos de alta demanda, que nos permite estar donde hace falta y cuando hace falta, con una experiencia moderna, ágil y confiable. Este proyecto nace a partir de una resolución de la Secretaría de Energía, que abre un camino para innovar en cómo brindamos energía", dijo.

"Acá estamos: cerca de nuestros clientes, acompañando el movimiento del país y demostrando que la compañía tiene la capacidad de liderar los desafíos que vienen", completó el directivo de la petrolera.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 20.22.00 (1) Ibarguren y Marín junto a Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación y el diputado del PRO, Cristian Ritondo.

Beneficios de verano para usuarios de la Patagonia y destinos turísticos

En paralelo al lanzamiento de la estación móvil, YPF reforzó su estrategia para la temporada de verano 2026 con beneficios exclusivos para socios de ServiClub en distintos puntos turísticos del país. La propuesta incluye paradores de la Costa Atlántica, Villa Carlos Paz y Bariloche, donde los usuarios pueden canjear 500 puntos ServiClub por descuentos de hasta $20.000 en gastronomía, servicios de playa, estacionamiento y actividades recreativas, entre otras opciones.

Los beneficios alcanzan a paradores seleccionados de Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda, Mar del Plata, Chapadmalal, Bariloche y Villa Carlos Paz, y se complementan con activaciones especiales durante la temporada. Entre ellas, la presencia de un tráiler con simuladores en puntos estratégicos de la Costa, espacios FULL en balnearios y acciones en el Teatro Tronador de Mar del Plata.

El detalle completo de las promociones, paradores adheridos y condiciones de uso puede consultarse a través de la aplicación oficial de YPF.