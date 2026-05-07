Cambio histórico en Techint: Paolo Rocca deja la dirección ejecutiva de Tenaris

El empresario Paolo Rocca dejará su cargo como CEO de Tenaris , la empresa del Grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos de acero para la industria petrolera, en medio de un contexto marcado por tensiones con el Gobierno nacional.

La compañía confirmó que Rocca será reemplazado por Gabriel Podskubka , actual director de operaciones (COO), en un cambio relevante dentro de la conducción global de la firma.

El empresario continuará ocupando roles clave dentro del grupo, ya que seguirá como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, manteniendo influencia en las decisiones estratégicas.

La salida de Rocca de la dirección ejecutiva se da meses después de un fuerte cruce público con el presidente Javier Milei, en el marco de una licitación vinculada a la provisión de tubos para el proyecto de producción de GNL de Southern Energy en la costa de Río Negro.

images (1) Gabriel Podskubka, nuevo CEO de Tenaris.

En ese proceso, una empresa internacional se impuso con una oferta más baja que la de Tenaris, lo que generó cuestionamientos desde el Gobierno hacia el grupo industrial. El conflicto escaló con declaraciones públicas del mandatario, quien criticó a empresarios del sector y abrió un debate sobre los costos y la competitividad de la industria local.

En ese contexto, la decisión de Rocca marca el fin de una etapa al frente de Tenaris, una de las principales compañías del conglomerado Techint, con fuerte presencia global.

De todos modos, el empresario mantendrá un rol central dentro del grupo, lo que indica que el cambio responde a una reconfiguración interna más que a un alejamiento.

Qué dijeron desde Tenaris

“Los miembros del Consejo de Administración desean expresar su profundo agradecimiento a Paolo Rocca por su destacado liderazgo al convertir a Tenaris en el claro líder global que es hoy, y se complace de que Paolo continúe ejerciendo como su presidente”, dijo la empresa en un comunicado.

“Desde incluso antes de que Tenaris se convirtiera en una empresa pública en 2002, Paolo ha mostrado una visión extraordinaria al crear una empresa unificada que ofrece productos y servicios críticos y singularmente diferenciados a los clientes de la industria energética”, agregó.

“Ha sido el arquitecto del crecimiento continuo de la empresa durante los últimos 25 años, durante los cuales ha reforzado los sólidos valores industriales que son la base de su éxito”, indicó la compañía.