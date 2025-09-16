Bertotto Boglione apunta a nuevos desarrollos y suma cisternas de aluminio

La creciente actividad hidrocarburífera en el país impulsa a numerosos proveedores industriales a diversificar su oferta y desarrollar soluciones adaptadas a los desafíos técnicos del sector. En ese escenario, Bertotto Boglione , con sede en Marcos Juárez, en Córdoba, y más de siete décadas de trayectoria, participó de la AOG 2025 para fortalecer vínculos comerciales y mostrar sus últimas innovaciones.

“El balance es muy positivo. La Expo es muy grande, cuenta muchos stands espectaculares, y nos encontramos con clientes, amigos, proveedores y colegas de toda la industria”, señaló el gerente comercial de la compañía, Pablo Capuano . Según indicó, el evento también permitió avanzar en diversos proyectos en común con clientes estratégicos.

Bertotto Boglione

La empresa, que este año celebra su 77° aniversario, inició sus actividades con la fabricación de tanques para estaciones de servicio y clientes industriales. En la última década amplió su portafolio hacia el segmento upstream, incorporando soluciones como piletas de fractura, separadores y equipos para cementación y transporte de cemento. “Nuestro diferencial es que estamos en toda la cadena de valor. Tenemos desde el diseño, en el departamento de ingeniería, tenemos la producción del equipo, la construcción, hacemos la logística y hacemos la post-venta en el lugar, con lo cual el cliente trata siempre con nosotros", dijo.

Cisternas de aluminio para transporte de combustible

Uno de los principales anuncios que la firma llevó a la AOG 2025 fue el lanzamiento de una nueva línea de cisternas de aluminio, que se producen en una planta recientemente inaugurada en Marcos Juárez. Este desarrollo surge de un acuerdo de licencia con la firma estadounidense, líder en ese mercado. “Detectamos una demanda que no podíamos cubrir con nuestros tanques de acero, acero inoxidable o plástico, y entendimos que la mejor forma de hacerlo era de la mano de una compañía con trayectoria”, remarcó el directivo.

Los proyectos para el mercado del gas

De cara al futuro, la compañía proyecta avanzar hacia el mercado del gas, un segmento en el que hoy tiene presencia limitada pero que vislumbra con alto potencial. “Contamos con licencia ASME para fabricar recipientes a presión y tenemos las condiciones y el expertise necesario. Me parece que es un mercado que vamos a desarrollar en los próximos años", concluyó.