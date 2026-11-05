Beneficios impositivos 2027 en Neuquén: las pymes de Vaca Muerta celebran el paquete de Figueroa

La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) salió a respaldar el paquete de beneficios impositivos para 2027 que anunció el gobernador Rolando Figueroa en San Martín de los Andes. En la entidad, que reúne a más de 640 pymes de Vaca Muerta , el anuncio cayó como un respiro para las pymes que pagan en término.

En un comunicado, la federación agradeció al mandatario su “compromiso con las empresas neuquinas y las familias de quienes trabajan en ellas”. Para los empresarios, las medidas son un acompañamiento concreto a quienes invierten, producen y sostienen empleo en la provincia, en un año en el que muchos ajustaron números mes a mes.

Valoraron, además, que la gestión reconozca el esfuerzo de las pymes y sus trabajadores con decisiones que bajan la carga tributaria y premian al que cumple. No es un detalle: buena parte del paquete está atada justamente a haber pagado en término durante 2026.

Qué cambia en Ingresos Brutos

Uno de los puntos centrales es el crédito fiscal de hasta el 20% para las pymes que hayan cumplido con Ingresos Brutos durante 2026. Ese saldo podrá usarse en 2027 como pago a cuenta de cualquier tributo provincial, no solo del mismo impuesto. Para una empresa chica, eso es plata que vuelve.

También baja la alícuota de Ingresos Brutos: según el Gobierno, más del 83% de las empresas tributará un 2%. Hotelería, gastronomía, profesionales liberales y otras actividades de servicios tendrán su propio alivio, un guiño a ciudades turísticas como la que eligió Figueroa para hacer el anuncio.

Para los monotributistas hay una reducción de hasta el 50% del componente provincial en las primeras cuatro categorías. Es el segmento más chico, el del comercio de barrio y el oficio independiente, que suele quedar afuera de las grandes discusiones fiscales.

Inmobiliario, Sellos y deudas

Quienes hayan pagado sin atrasos durante 2026 tendrán un descuento del 25% en el Impuesto Inmobiliario 2027. A eso se suman exenciones del Impuesto de Sellos para préstamos personales y contratos de alquiler de vivienda, dos gastos que pesan en cualquier economía familiar.

Para los que quedaron atrás, habrá un plan de regularización de deudas de hasta 36 cuotas, abierto a familias y pymes, con condonación de hasta el 100% de intereses y multas no firmes. Y un dato nada menor para quien tiene la cuenta trabada: la suspensión de embargos hasta el 30 de junio de 2027.

El gobernador agregó que sigue conversando con la Nación para avanzar hacia la eliminación total del Impuesto de Sellos. El tributo grava cada contrato que se firma y encarece desde un alquiler hasta la compra de un equipo. Por ahora no hay plazos anunciados.

El trasfondo: Vaca Muerta y el empleo local

El anuncio llega semanas después de que Figueroa prometiera eliminar Ingresos Brutos en 2028 para las empresas que contraten proveedores y trabajadores neuquinos, una propuesta que presentó ante la cúpula de YPF y cientos de pymes. Para FECENE, que nuclea a ACIPAN, ADINEU, CAPESPE, CEIPA y CAMARCO Neuquén, la cadena de valor local es la discusión de fondo.

En la última AOG Patagonia, el presidente de la federación, Mauricio Uribe, había advertido que el financiamiento para las pymes es escaso. El paquete no resuelve el problema del crédito, pero libera caja: menos impuestos, más tiempo para pagar y cuentas sin embargos.

En el comunicado, la federación lo resumió así: “Acompañar a las empresas neuquinas es también acompañar a sus empleados y sus familias”. Y remarcó que las medidas apuntan a fortalecer la producción y el trabajo local, para que el crecimiento de Neuquén “se traduzca en bienestar para más neuquinos”.