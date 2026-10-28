Compre Neuquino: Fecene reclama que inviten a cotizar a las empresas locales

Entre los anuncios y los paneles de la AOG Patagonia 2026 , hubo una reunión a puertas cerradas que las pymes locales esperaban hace tiempo. Los presidentes de las cámaras que integran Fecene se sentaron con Horacio Marín , presidente y CEO de YPF , y con el gobernador Rolando Figueroa .

Por YPF estuvieron, además de Marín, los vicepresidentes de supply chain y de infraestructura , junto al área de relaciones institucionales. Por la provincia, el gobernador y el ministro de Economía . Del otro lado de la mesa, todos los presidentes de las cámaras que forman la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén .

El planteo fue directo. “La contratación de empresas neuquinas no llega a los niveles que quisiéramos”, aseguró Daniel González, secretario de Fecene, y ponderó que sí se contrata a proveedores locales, pero pretenden más. Y destacó la actitud de Marín que reconoció con sinceridad que el tema de supply chain no lo tenía tan presente.

Competir en igualdad de condiciones

El secretario de Fecene descartó que el problema sea la falta de competitividad local. Las pymes neuquinas trabajan en Oil & Gas desde hace años, desde la época del convencional, y cumplen con los estándares de la industria. Lo que cambió es el contexto económico del país.

Con la actividad en baja en otras provincias, muchas empresas miran a Vaca Muerta como un faro. Llegan desde Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y algunas se instalan con precios bajos que no contemplan la amortización de equipos ni los estándares que exige la cuenca. La desesperación por no despedir personal empuja esas ofertas.

“No tenemos ningún problema en competir, es muy buena la competencia, pero en igualdad de condiciones”, sostuvo. Es lo que le plantearon a Marín: que todos los oferentes tengan las mismas estructuras de costos, en función de lo que la industria demanda para operar en los yacimientos.

Los costos de cumplir

¿Cuáles son esos costos? Los enumera: ropa ignífuga, todos los elementos de seguridad, normativas de todo tipo y hasta celulares antiexplosivos en algunos yacimientos. Además, el personal está sindicalizado. “Algunos están viniendo con personal que lo hacen dormir arriba de los camiones. Nosotros no”, marcó

González no responsabilizó a la operadora y subrayó que esos contratos duran poco, o esas mismas empresas terminan contratando a las neuquinas para poder hacer el trabajo.

Admitió que las operadoras podrían indagar un poco más en qué condiciones desembarca cada proveedor. Pero insistió en el fondo de la cuestión: “Los requisitos son altos, los estándares son altos y es lo que se merece el personal. Yo no quiero que se bajen”.

La ley, sin alambrar la provincia

El otro pilar de la reunión fue el respaldo provincial. Según González, Figueroa sostiene la ley de Compre Neuquino sin matices: es una ley y se debe cumplir, guste o no. “Ahí se corta toda opinión”, resumió sobre la postura del gobernador.

En la mesa también se explicó qué establece la norma, que según González “no es alambrar la provincia”. Tiene dos ejes: invitar a cotizar a las empresas neuquinas certificadas y, si su oferta está hasta un 9% por encima de la de una firma de otra provincia, darles la posibilidad de igualarla mediante el mecanismo de first refusal.

Si la diferencia es mayor, se adjudica a la empresa de afuera. El problema es el primer paso: “Muchas veces no nos invitan a cotizar”. Marín pidió entonces un listado de las pymes neuquinas por rubro y se comprometió a asegurarse de que todas sean invitadas.

Reuniones trimestrales y un cumplimiento “heterogéneo”

También acordaron una reunión trimestral, encabezada por el vicepresidente de supply chain de YPF, con una comisión de Fecene. La idea es revisar cómo avanzan las invitaciones y qué inconvenientes aparecen en cada período. “Está abierto el juego”, aseguró González, que se va con esperanzas.

YPF no es la única con la que dialogan. La federación también se reunió con Vista en sus instalaciones, y González destaca el esfuerzo que está haciendo esa compañía. Otras operadoras cumplen desde hace tiempo. El panorama es “bastante variopinto”.

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la ley? Por confidencialidad, no da números: la mayoría cumple bien, algunas muy bien y pocas cumplen menos. Pero vuelve sobre el gobierno provincial: “Si el gobierno se hiciera el distraído y no hiciera cumplir la ley, esto no funcionaría”.