Fecene pidió crédito razonable para que las pymes de Vaca Muerta puedan crecer

Mauricio Uribe, presidente de Fecene: “Vamos en el mismo barco y no queremos ser el Titanic".

La AOG Patagonia 2026 dejó una certeza: Vaca Muerta ya no se piensa solo como un yacimiento de clase mundial, sino como una cadena de valor que necesita proveedores con espalda propia. En ese rompecabezas, las empresas regionales buscan dejar de ser actores de reparto y pelear contratos con las grandes operadoras.

Uno de los que llevó esa discusión al escenario fue Mauricio Uribe , presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético del Neuquén (Fecene) , que agrupa a cinco cámaras y representa a más de 640 compañías neuquinas.

En este sentido, Uribe explicó que la federación trabaja codo a codo con el Centro Pyme-Adeneu, al que definió como “el partner ideal”. Dentro de Fecene conviven firmas muy distintas en escala, con necesidades y expectativas que no siempre coinciden, y esa heterogeneidad obliga a armar acuerdos a medida con cámaras extranjeras y operadoras.

Mauricio Uribe, presidente de Fecene, en la AOG Patagonia 2026.

Más de mil empresas certificadas

También remarcó que hay 1.058 empresas certificadas. Para el dirigente, el número refleja confianza en el proyecto del Centro Pyme y en la gestión institucional de las cámaras, porque las firmas se siguen sumando.

Asimismo, Uribe contó que las cámaras mantuvieron reuniones con Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y su equipo. “Todos empezamos a entender que nos necesitamos, que vamos en el mismo barco y estamos intentando no ser el Titanic, sino un barco que llega a puerto”, graficó.

Los temas sobre la mesa son concretos: cobranzas, certificaciones y procedimientos de interacción entre empresas. “Son problemas menores”, admitió, pero advirtió que crecen a medida que aumenta el volumen de trabajo y se superponen las normativas nacionales y provinciales. Ahí el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, suele hacer de nexo e intermediario.

Financiamiento: escaso y dinámico

Sobre el financiamiento pyme, el presidente de Fecene consideró que “es escaso y muy dinámico” y subrayó que en la AOG se firmaron acuerdos entre el sistema bancario, el Gobierno nacional y la provincia, y que por eso solo podía hablar de las líneas en términos generales.

Según explicó, bancos internacionales que ya financian a las operadoras están buscando adaptar las exigencias del Banco Central a la realidad de los proveedores. Son las propias operadoras las que piden herramientas con tasas y requisitos acordes, para que las pymes puedan crecer más rápido y endeudarse a un costo razonable.

“La pongo porque, como todo, del lado nuestro es caro y del lado de ellos es barato, así que es un negocio redondo”, ironizó. Aun así, reconoció que hubo consensos y que el trabajo con las operadoras fue “mancomunado” y “muy bueno”.

El dirigente también destacó que Marín impulsa dentro de la estructura de YPF metodologías de trabajo en común con Fecene y el Centro Pyme. “Eso va a agilizar mucho la intermediación con los bancos, porque al estar todos de acuerdo, eso mueve mucho”, sostuvo.

Las pymes neuquinas de Fecene ya son 640 y apuestan al financiamiento y al midstream.

Créditos para equipos con mano de obra neuquina

La otra pata es provincial. El Banco Provincia del Neuquén prepara una línea a tasa preferencial para la compra de equipos y maquinaria, con una condición: contratar personal neuquino. “Nosotros la cumplimos”, aclaró Uribe, que consideró la oferta “muy importante” y anticipó que los detalles se publicarán en breve.

En este marco, el titular de Fecene ponderó que tanto Figueroa como el intendente de la capital, Mariano Gaido, se sumaron a las operadoras en la búsqueda de recursos para financiar equipamiento, educación y capacitación del personal. “Están promoviendo el desarrollo de las empresas de Neuquén”, resumió.

Para Uribe, la idea del gobernador y de las operadoras va más allá de recaudar impuestos. La interacción comercial dentro de la provincia, dijo, mueve el comercio y el desarrollo social e institucional. Puso como ejemplo el Instituto Vaca Muerta, que se financia con aportes de las mismas empresas del rubro.

También defendió la asociatividad. “No somos uno solo, somos dos”, dijo sobre los acuerdos entre cámaras, y explicó que esa lógica minimiza el riesgo. En los proyectos de gran magnitud, agregó, las empresas ya se presentan en uniones transitorias (UT), porque con esos volúmenes la metodología es justamente sumar fuerzas.

Las pymes de Vaca Muerta piden financiamiento a una tasa razonable.

Del convencional al midstream

Sobre la exportación de servicios, Uribe vinculó el fenómeno con la reestructuración del petróleo convencional. Las firmas de Fecene tenían una alta demanda de herramientas y servicios en esos campos, y la reingeniería en curso, que llevará tiempo, empujó a varias a probar suerte en México y Brasil.

Pero puso paños fríos. Brasil es un mercado enorme que las empresas neuquinas deben encarar “con cierto recaudo”, y México no aumentó sustancialmente su demanda. “Mirando el desarrollo a nivel geopolítico, creo que estamos en el lugar adecuado”, afirmó.

Asimismo, el dirigente consideró que el cambio más fuerte está en el midstream. Muchas empresas de la federación participan hoy en Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en el proyecto de GNL y en las obras de Oldelval. Hasta hace poco, recordó, la industria les reprochaba que ninguna firma neuquina hacía midstream.