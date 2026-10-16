Refinación de petróleo opera al 88,8% de su capacidad y lidera la industria de Argentina

Las refinerías procesaron más crudo en agosto y llevaron su utilización de capacidad a 88,8%, según el INDEC.

La refinación del petróleo se consolidó como el bloque industrial con mayor aprovechamiento de su capacidad productiva en Argentina. Según el informe de utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) que el INDEC difundió esta semana, el sector operó en agosto al 88,8% , el nivel más alto entre los 12 bloques sectoriales relevados.

El dato de agosto supera el 86,1% del mismo mes de 2025, un avance de 2,7 puntos porcentuales. El INDEC lo vincula con un factor concreto: el aumento se dio “a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo”.

La brecha con el promedio industrial es amplia. El nivel general de la industria se ubicó en 58,5% en agosto de 2026, por debajo del 59,6% de agosto de 2025. La refinación quedó así 30,3 puntos porcentuales por encima del conjunto. Le siguen las industrias metálicas básicas (70,1%), los productos alimenticios y bebidas (66,4%), las sustancias y productos químicos (65,2%) y el papel y cartón (61,3%).

Por otro lado, de acuerdo a los datos del INDEC, la serie mensual muestra estabilidad. En los ocho meses de 2026 relevados, la utilización de la refinación se movió entre 86,0% (marzo) y 89,9% (julio, el valor más alto del período). Los datos son los siguientes:

Enero: 86,8%

Febrero: 88,9%

Marzo: 86,0%

Abril: 86,8%

Mayo: 88,7%

Junio: 86,7%

Julio: 89,9%

Agosto: 88,8%

El contraste con 2025 es marcado. Ese año el bloque registró mínimos de 73,3% (mayo) y 73,9% (febrero), y recién en septiembre alcanzó 88,9%. Desde entonces, la serie del INDEC no volvió a perforar el 82% (octubre de 2025 marcó 82,2%, y de noviembre de 2025 a agosto de 2026 todos los valores superaron el 86%).

El panorama de minerales no metálicos

En el otro extremo del informe, los productos minerales no metálicos mostraron un desempeño más débil. El bloque utilizó el 54,5% de su capacidad instalada en agosto de 2026, frente al 58,5% de agosto de 2025, una caída de 4 puntos porcentuales. También quedó 4 puntos por debajo del nivel general de la industria.

El organismo estadístico atribuye el retroceso, principalmente, a la “menor elaboración de cemento y de la menor fabricación de vidrio”. El informe no desagrega otros componentes del bloque.

En la comparación mensual, el sector mostró una recuperación frente a julio de 2026, cuando operó al 48,6% (5,9 puntos porcentuales menos que en agosto). Aun así, el bloque tuvo un 2026 irregular: arrancó en 45,5% en enero, alcanzó su máximo en marzo (56,6%) y volvió a ceder a mitad de año (51,8% en junio).

El bloque cerró 2025 en 51,1% (diciembre), después de tocar 60,5% en octubre, su valor más alto de ese año.

Una industria con fuertes diferencias entre sectores

El informe confirma una industria desigual. Además de los minerales no metálicos, otros siete bloques operan por debajo del promedio: edición e impresión (53,4%), industria automotriz (46,2%), productos textiles (44,6%), productos del tabaco (44,4%), productos de caucho y plástico (40,9%) y metalmecánica excepto automotores (35,9%).

La distancia entre el bloque más utilizado (refinación, 88,8%) y el menos utilizado (metalmecánica, 35,9%) supera los 50 puntos porcentuales.

FUENTE: INDEC