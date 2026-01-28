Juicio YPF: La Procuración frena el avance de Burford y denuncia "hostigamiento"

La jueza Loretta Preska decidirá sobre el pedido de desacato en las audiencias previstas para marzo.

El juicio de YPF escala. En una maniobra estratégica frente a los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó esta madrugada una solicitud formal para detener lo que calificó como una avanzada judicial sin precedentes . El escrito busca suspender la entrega de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp pertenecientes a funcionarios actuales y de la gestión anterior, incluyendo comunicaciones de Luis Caputo y el equipo de Sergio Massa.

La defensa argentina solicitó un "stay" (suspensión) del proceso de discovery (búsqueda de pruebas) que ordenó originalmente la jueza Loretta Preska. Según el organismo, las exigencias de los demandantes resultan cada vez más "jurídicamente inaceptables, invasivas, costosas y ajenas al objeto del proceso".

Cifras en juego y el fantasma del desacato

El conflicto jurídico escala en un momento crítico, mientras el país aguarda definiciones sobre la firmeza del fallo que condena a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones. A esta cifra astronómica se suman los intereses acumulados desde septiembre de 2023, lo que eleva significativamente el riesgo financiero para el Estado.

En este contexto, Burford Capital, el principal financiador de los fondos demandantes, solicitó a la justicia estadounidense que declare a la Argentina en desacato. Esta medida, de prosperar, habilitaría sanciones económicas adicionales y posibles embargos contra activos soberanos. La Procuración, sin embargo, exigió que se deje sin efecto dicho pedido, argumentando que el Estado cumplió con sus obligaciones procesales de manera exhaustiva.

Denuncia de "hostigamiento sistemático"

El tono de la presentación oficial refleja una postura de confrontación ante la estrategia de los litigantes. El Gobierno denunció un "hostigamiento sistemático" contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos. Desde la visión de la Procuración, los pedidos de información desproporcionados afectan directamente la soberanía argentina y las relaciones internacionales.

Fuentes vinculadas al organismo legal subrayaron que, desde la asunción de la actual administración en diciembre de 2023, el país realizó un "esfuerzo extraordinario" para proveer información relevante, produciendo un volumen de documentación sin precedentes. No obstante, advierten que el proceso de discovery se desnaturalizó para transformarse en una herramienta destinada a "entorpecer el normal funcionamiento del Estado".

Incluso, la defensa citó manifestaciones explícitas de los demandantes donde expresaron su objetivo de "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica nacional, conducta que el Gobierno tildó de "inaceptable jurídica y moralmente".

La protección de las reservas de oro

Uno de los puntos más sensibles de la reciente disputa involucra la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina. La Procuración fue tajante al respecto: estas reservas pertenecen a la entidad monetaria y gozan de inmunidad de ejecución.

Al constituir activos no ejecutables bajo el derecho internacional, cualquier requerimiento de información sobre su paradero resulta "manifiestamente improcedente". El Estado reafirmó que protegerá estos activos en todas las instancias judiciales disponibles para resguardar el Estado de derecho y la Constitución.

Cronograma judicial: fechas clave

El futuro inmediato del caso no tendrá una resolución instantánea. Los demandantes cuentan con un plazo hasta el 5 de marzo para presentar su contrarréplica. Posteriormente, la jueza Preska encabezará audiencias los días 23 y 24 de marzo, fechas en las que finalmente decidirá si declara o no el desacato de la República Argentina.

La estrategia nacional persistirá en el uso de todas las herramientas legales para frenar pedidos que vulneran los principios básicos del derecho internacional y la integridad institucional del país