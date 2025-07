Juicio por YPF: aseguran que "se puede bajar el monto enormemente de la sentencia"

El ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías advirtió que es posible "bajar enormemente el monto de la sentencia " contra Argentina de US$ 16.000 millones por la estatización de YPF , y consideró que para eso las autoridades argentinas deberán manejarse en el terreno diplomático aprovechando el "alineamiento muy marcado" con el gobierno norteamericano.

Y insistió: "Se trata de un juicio muy importante para un aliado de los Estados Unidos. Trabajar sobre la diplomacia a nivel internacional en este juicio es central, importantísimo".

El error técnico en el juicio por YPF

En una charla que brindó durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, el ex procurador remarcó que en la sentencia de la jueza estadounidense Loretta Preska tiene un "error técnico centrado en el tipo de cambio, que es el del momento del dictado de la sentencia y no el del momento del cumplimiento".

"Es una diferencia sustancial que hace achicar enormemente el monto de la sentencia, ya no sería esa cifra sideral", destacó el abogado.

Saravia Frías coincide con la postura del economista y ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, quien sostiene que existe un punto paradójico en el fallo de Preska, ya que el estatuto de YPF dice explícitamente que la oferta al 49% de los accionistas minoritarios debe hacerse en la moneda de curso legal de Argentina (pesos).

ypf torre puerto madero.jpg Caso YPF: fijan una nueva audiencia para mañana con la jueza Preska

La jurisprudencia norteamericana, por su parte, establece que cuando hay un fallo en contra, el momento de hacer la conversión a dólares es el momento del fallo. Aplicando esta lógica, Emanuel Álvarez Agis realiza una "cuenta de almacenero": si se hubieran ofrecido 44.000 millones de pesos (que en 2012 equivalían a 10.000 millones de dólares, el doble de los 5.000 millones pagados por el 51% a Repsol), y se dividieran por el tipo de cambio de la fecha del fallo en contrario de Argentina en 2023, el valor resultante sería de 125 millones de dólares. Esto contrasta fuertemente con los 16.000 millones de dólares que se discuten actualmente, y se argumenta que la cifra mayor es un "título para los diarios de gente que lo dice ni siquiera por malicia, es peor, por ignorancia".

El pedido de entrega de mails de Caputo y Massa

Consultado respecto a la decisión en las últimas horas de la jueza Preska de reclamar los mails de dos últimos ministros de Economía, Sergio Massa y Luis Caputo, Saravia Frías dijo que no le gusta ese pedido porque es meterse en "la intimidad de los funcionarios" y destacó que se puede demostrar que YPF y el Estado argentino "no son lo mismo".

"No me gusta que se entre en la intimidad de funcionarios argentinos que están tomando decisiones relevantes para el país. Ahora, sé también que hay que cumplir las órdenes de la jueza, y ésta jueza está molesta con el país. La causa en primera instancia está perdida. Yo creo que no tenemos que perder ni energía en este momento con la jueza Preska. Nuestra energía tiene que estar en la Cámara de Apelaciones. Hay que contener, hay que cumplir para no entrar en desacato, hay que hablar lo menos posible", sostuvo.

Y agregó: “¿Hay forma de demostrar que YPF y el Estado argentino no son lo mismo como intenta o como quiere demostrar los beneficiarios del fallo? Es que no son lo mismo, porque es una sociedad anónima separada”.