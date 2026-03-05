Ranking 2025: ¿Cuáles son los sectores que rompieron techos históricos de exportación?
Argentina exportó USD 87.111 M en 2025, un 9,3% más. Energía, minería y litio lideraron con techos históricos en el ranking nacional de bienes.
El año 2025 marcó un hito en la inserción comercial de Argentina. Las exportaciones totales de bienes alcanzaron los USD 87.111 millones, cifra que representó un aumento interanual del 9,3%. Este crecimiento ocurrió por un incremento del 10% en las cantidades vendidas, lo que compensó la leve caída del 0,6% en los precios internacionales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los complejos exportadores concentraron el 93% de las ventas externas totales.
Bajo la óptica de las cadenas productivas, el informe oficial destaca que esta clasificación "aporta un análisis alternativo de las exportaciones y su relación con los distintos sectores productivos". A continuación, detallamos el ránking de los complejos vinculados a la energía, la minería y la metalurgia pesada.
Energía: El récord del complejo petrolero-petroquímico
Este sector se consolidó como el segundo complejo más importante del país. Sus ventas externas sumaron USD 11.772 millones, con una participación del 13,5% en el total de bienes exportados. Este valor representa un récord histórico para la serie iniciada en 2002.
El rubro de combustibles y energía explicó el 93,1% de las ventas del complejo, donde el petróleo crudo lideró con el 81,1% de la estructura. La balanza comercial del sector fue superavitaria en USD 6.974 millones, gracias a un aumento del 12,8% en las exportaciones y una caída del 5,3% en las importaciones. Estados Unidos, Chile y Brasil figuraron como los principales destinos comerciales.
Minería metalífera: Oro, plata y el auge del litio
El sector minero exhibió uno de los comportamientos más dinámicos dentro del período analizado. El complejo oro y plata se posicionó en el quinto lugar del ránking general tras despachar USD 4.886 millones, cifra que implicó un crecimiento del 27,7%. Este desempeño permitió alcanzar un valor récord histórico para la serie iniciada en 2002, traccionado fundamentalmente por el oro para uso no monetario en bruto, el cual representó el 84,1% del total de las ventas del complejo. Los mercados internacionales de mayor relevancia para estos metales incluyeron a Suiza, Estados Unidos e India.
Por su parte, el complejo litio consolidó su expansión con ventas externas por USD 932 millones, lo que significó un salto interanual del 42,2%. Este sector también registró un techo histórico en sus exportaciones durante el año 2025. Dentro de su estructura, el carbonato de litio concentró el 90,4% de los envíos. China ratificó su rol como el socio comercial predilecto para este mineral estratégico al adquirir productos por un valor de USD 700 millones.
Aluminio: Entre el techo histórico y la concentración
El complejo aluminio representó el 1,4% de las exportaciones totales del país. Sus ventas sumaron USD 1.202 millones y crecieron un 8,1% de manera interanual, lo que significó un récord para la serie 2002-2025.
La estructura productiva de este complejo destaca por tres productos principales: aluminio sin alear, aleaciones de aluminio y alambre de aluminio sin alear. En cuanto a sus socios comerciales, el sector exhibe un elevado grado de concentración.
Las ventas a Estados Unidos (USD 515 millones) y Brasil (USD 361 millones) concentraron el 72,9% del total exportado. Esta dependencia se refleja en su Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), que registró un valor de 0,29 en 2025.
Siderurgia: Manufacturas de valor y diversificación
El complejo siderúrgico representó el 1,2% de las exportaciones totales de bienes en 2025. Aunque sus ventas disminuyeron un 12,8% interanual hasta totalizar USD 1.003 millones, el sector mantuvo su relevancia mediante productos de alto valor agregado.
Entre sus despachos sobresalieron las manufacturas de hierro o acero y los tubos y perfiles sin costura. A diferencia del aluminio, la siderurgia argentina presenta una notable diversificación de destinos, con un IHH de apenas 0,09. Los principales mercados fueron el bloque USMCA -incluye a Canadá, EE.UU., Puerto Rico y territorios vinculados en América y Oceanía, y México- (USD 400 millones, con fuerte peso de EEUU), Medio Oriente (USD 247 millones) y el Mercosur (USD 180 millones).
El informe técnico del INDEC permite observar que, mientras complejos como el litio presentan una alta concentración (0,56) debido a la demanda asiática, el sector siderúrgico (0,09) logra distribuir su producción en una red global más amplia de clientes industriales. Esta disparidad subraya los diferentes desafíos logísticos y comerciales que enfrenta cada eslabón de la industria pesada nacional.
Fuente: INDEC
