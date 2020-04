"No tenemos restricciones en todo lo que tiene que ver con las obras de energía, no hay que solicitar autorización como pasa en la obra privada. El problema real es que las empresas pararon todas sus inversiones por la caída del consumo interno y la crisis mundial. No hay obras ni fracturas en los yacimientos", dijo Víctor Cárcar, interventor de la Uocra Neuquén, ante la consulta de +e.

El dirigente sindical describió que tienen 4000 obreros relacionados a la actividad petrolera, de los cuales 2500 están a la fecha en situación de stand by. "Estamos esperando la firma del convenio, que será espejo del que cerraron los petroleros, para pagar una parte del salario entre el 1 de abril y el 31 de mayo", apuntó Cárcar. La conducción nacional a cargo de Gerardo Martínez se comunica con las delegaciones para definir la letra del documento.

Las negociaciones para este acuerdo salarial giraron en torno a la propuesta de las operadoras petroleras de pagar el turno de ocho horas y las viandas, pero en el gremio propusieron añadir dos ítems del salario que les permitiría percibir entre un 60 y 65 por ciento de lo habitual, atentos a las particularidades de estas remuneraciones en comparación a las de los petroleros.

La Uocra tiene un convenio colectivo de trabajo que atiende a los constructores que están en las obras petroleras. Esto les ha traído situaciones de conflicto por el encuadre gremial en tareas que tienen los límites muy finos. Es en el contexto de esa convención laboral que los obreros que estén suspendidos tendrán una reducción salarial similar a la de los petroleros por los meses de abril y mayo.

