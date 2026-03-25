Weretilneck en CERAWeek: "Tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en un gran exportador de energía"

En el marco de la agenda internacional de CERAWeek 2026 , el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , presentó este martes en Estados Unidos los avances de iniciativas decisivas como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , el desarrollo que lleva adelante el consorcio de empresas Southern Energy y el proyecto Argentina LNG , con eje en Punta Colorada y el Golfo San Matías como plataformas logísticas para la exportación de energía. La exposición se dio durante el panel “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook”, donde el mandatario delineó el papel de la provincia en la salida al mundo de los recursos no convencionales.

El encuentro tuvo lugar en The Westin Houston Downtown y reunió a referentes del sector energético internacional, tanto del ámbito público como privado. Allí, Weretilneck compartió panel con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , y el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González , en un espacio orientado a debatir el futuro de la cuenca neuquina y sus perspectivas de crecimiento.

“Tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en un gran exportador de energía. Neuquén aporta el recurso desde Vaca Muerta y Río Negro está construyendo la infraestructura que permitirá llevar esa energía al mundo”, destacó.

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La estrategia de desarrollo de Vaca Muerta

“Río Negro ofrece seguridad jurídica, estabilidad económica y previsibilidad fiscal. Ese es nuestro compromiso con la industria y con quienes deciden invertir”, afirmó Weretilneck durante su intervención.

En esta línea, desde el Gobierno provincial señalaron que se trata de una estrategia de mediano y largo plazo, orientada a consolidar un modelo de crecimiento con impacto en el empleo y la infraestructura.

Río Negro, en la agenda energética del mundo

Esta participación en Houston se inscribe en una agenda internacional más amplia que el mandatario comenzó a desplegar durante el año, con presentaciones en Canadá, Nueva York y el IEFA Latam Forum. Según expresó, el objetivo es posicionar a la provincia y al país en el mapa global de la energía en un contexto de creciente demanda. “Está claro que el lugar que van a tener Vaca Muerta, Río Negro y la Argentina es central en el mundo que viene”, sostuvo el gobernador.

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Cómo avanza el VMOS

Dentro del paquete de obras que buscan reconfigurar la salida exportadora del shale nacional, el VMOS aparece como una pieza fundamental. Durante su paso por CERAWeek, Weretilneck lo mencionó como uno de los desarrollos que empieza a mostrar señales concretas de ejecución en territorio rionegrino.

El trazado, que se extiende por más de 400 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, avanza de manera simultánea en distintos frentes y ya superó la mitad de su ejecución. En ese esquema, uno de los movimientos más sensibles desde el punto de vista técnico es el cruce del río Negro, una instancia que combina complejidad operativa con exigencias ambientales y que marca un punto de inflexión en el ritmo de la obra.

El proyecto está respaldado por un consorcio de grandes operadores -YPF, Vista, PAE, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol- que en conjunto encaran una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. Detrás de esa apuesta hay un objetivo claro: ampliar la capacidad de evacuación de crudo desde Vaca Muerta.

VMOS cruce del Río Negro Vaca Muerta Oil Sur Techint Sacde 2 El VMOS atraviesa el Río Negro y avanza hacia un nuevo tramo

Desde el punto de vista operativo, el sistema fue concebido con una lógica escalonada. Las primeras habilitaciones, previstas para 2026, permitirán incorporar un volumen inicial de transporte que luego se irá expandiendo en los años siguientes hasta alcanzar niveles que multiplican varias veces la capacidad actual. En una primera fase, permitirá transportar entre 180.000 y 190.000 barriles diarios. Luego escalará a cerca de 390.000 barriles en 2027 y, en su desarrollo total, podría llegar a alcanzar entre 550.000 y 700.000 barriles por día.

Esa ampliación apunta también a viabilizar exportaciones en gran escala. En ese sentido, el diseño del proyecto contempla la operatoria con buques de gran porte, lo que abre la puerta a un salto en el ingreso de divisas hacia el final de la década.

Mientras tanto, en Punta Colorada también se acelera el desarrollo de la terminal portuaria asociada al ducto. Allí se concentra la infraestructura de almacenamiento y despacho, con la construcción de tanques de gran capacidad que funcionarán como respaldo logístico para un esquema pensado en clave de exportación continua.