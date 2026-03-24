Rolando Figueroa anunció la licitación de 15 nuevas áreas en Vaca Muerta a partir del 19 de agosto

HOUSTON, Enviado especial . - En un firme llamado a potenciar la llegada de capitales internacionales, el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , anunció este martes ante inversores en Estados Unidos que el próximo 19 de agosto comenzará el proceso de licitación de 15 nuevas áreas con potencial no convencional en Vaca Muerta .

Durante su presentación durante el evento " Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook ", el mandatario provincial destacó la necesidad de aprovechar el tiempo acotado para monetizar los recursos del subsuelo y presentó un paquete de incentivos fiscales y garantías jurídicas diseñados para consolidar a la cuenca neuquina como un polo exportador de clase mundial, con especial foco en el Gas Natural Licuado ( GNL ).

Ante la consulta específica sobre la entrega de nuevas concesiones, Figueroa detalló la estrategia que llevará adelante la provincia para acelerar la actividad. Las licitaciones, que estarán a cargo de la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), comprenderán una quincena de bloques de gran envergadura orientados exclusivamente al desarrollo de los recursos no convencionales de la formación.

El foco puesto en el GNL

Para asegurar el éxito de esta nueva etapa enfocada en la exportación de GNL, el gobernador adelantó que Neuquén está diseñando un esquema legal y tributario altamente competitivo frente a otros mercados globales. En ese sentido, confirmó que se aplicará una alícuota diferencial para las regalías del GNL, y remarcó que en la provincia ya representan menos de la mitad de lo que se tributa en Estados Unidos.

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Además, anticipó que se busca establecer una tasa aún más baja específicamente para el metano y que no se cobrará el impuesto a los Ingresos Brutos sobre el gas antes de que se produzca el GNL, eliminando así trabas impositivas en la cadena de valor. A esto se suma la garantía de que las exportaciones estarán gravadas a tasa cero.

Más allá de los incentivos fiscales, Figueroa hizo hincapié en el cambio de paradigma de la región, que pasó "de la escasez a la abundancia", impulsado por un trabajo conjunto y alineado con el gobierno nacional.

El impacto del RIGI

El gobernador valoró la reciente sanción de normativas clave, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la nueva ley de hidrocarburos, en cuya redacción Neuquén tuvo una participación directa. "Hemos podido conformar una seguridad jurídica, que hoy es un capital intangible muy valorado por los inversores. Además, ofrecemos una zona libre de conflictos, con paz social y licencia para operar", subrayó el mandatario.

Para cerrar su exposición, el gobernador celebró el desembarco de nuevos jugadores internacionales, y destacó el caso de la petrolera estadounidense Continental, que sale por primera vez de su país de origen para invertir directamente en la provincia. Según Figueroa, este hito generará un círculo virtuoso que atraerá a más empresas de servicios y fomentará la competitividad del sector. Ademas, remarcó la urgencia de traccionar inversiones hacia el segmento midstream para desarrollar la infraestructura de transporte e instalaciones necesarias que permitan incrementar significativamente el volumen de exportaciones de Vaca Muerta.