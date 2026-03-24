Horacio Marín en CERAWeek: YPF suma equipos en Vaca Muerta para llenar el oleoducto VMOS y celebra el respaldo de Chevron

DLS incorporará nuevos equipos perforadores para sostener el crecimiento del shale y mejorar la eficiencia operativa en los desarrollos de YPF.

HOUSTON, enviado especial.- En el marco de la cumbre energética CERAWeek by S&P , el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , trazó la hoja de ruta que la compañía está ejecutando en el upstream para anticiparse a la inauguración del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Lejos de prometer saltos de producción mágicos, el ejecutivo detalló una agresiva pero calculada campaña de perforación y celebró el fuerte espaldarazo público que recibió el país por parte de la cúpula de Chevron .

Consultado por Más E sobre las recientes declaraciones del CEO de Chevron, Mike Wirth, quien destacó el nuevo marco político argentino y el potencial del shale neuquino, Marín no ocultó su satisfacción. "Me parece buenísimo. Me agrada que CEOs de su envergadura lo digan porque hace más masivo algo que nosotros ya sabemos. Se va consolidando Argentina como un país proveedor de energía y se confirma que las reglas y la dirección económica son las correctas para invertir", afirmó.

Los "números verduleros" del presidente de YPF

Marín explicó que el sistema petrolero argentino tiene tiempos físicos que respetar y que un salto de escala en bloques insignia como Loma Campana depende de la infraestructura de evacuación y no tanto de las oscilaciones coyunturales del precio del crudo. "Nadie en Argentina puede decir de un día para otro 'voy a poner un millón de barriles'. Es un sistema lento, se necesita el Vaca Muerta Sur", explicó, al diferenciar la realidad local de la capacidad de producción ociosa que manejan gigantes como Arabia Saudita o Emiratos Árabes.

Tanques VMOS Punta Colorada (2)

Para garantizar que el VMOS tenga el crudo necesario cuando entre en operaciones, YPF ya puso en marcha un incremento escalonado de su flota de torres de perforación. La compañía ya levantó un rig adicional, y pasó de 12 a 13 equipos operativos en la cuenca.

Se proyecta la entrada de nuevos equipos en julio, agosto y diciembre, con lo cual sumará entre 4 y 5 perforadores totales durante este año. La idea es alcanzar los 250.000 barriles diarios (o más) para diciembre.

Para graficar la magnitud del esfuerzo, Marín recurrió a lo que denominó "números verduleros": "La producción actual decae naturalmente unos 60.000 barriles para diciembre. Si YPF no hiciera nada, bajaríamos de 200.000 a 140.000 barriles. Estamos haciendo el esfuerzo de perforar para recuperar esos 60.000 y sumar 50.000 extras", precisó.

Eficiencia operativa y reducción de costos

El titular de YPF también destacó los avances "tranqueras adentro" y en la negociación con la cadena de valor. Tras señalar el año pasado que Vaca Muerta era un 35% más cara que el Permian estadounidense, Marín aseguró que el escenario comenzó a revertirse gracias al trabajo conjunto con las empresas de servicios especiales.

"Entendieron que la Argentina hoy es distinta. Logramos bajas de costos significativas que se van a ver en el costo del pozo a partir de este año", anticipó. Esta reducción de costos viene apalancada por una mejora sustancial en la eficiencia: la compañía logró bajar el ciclo de los pozos de 310 días (promedio en 2023) a 185 días en la actualidad.

Los resultados de la actividad de perforación están calibrados estratégicamente para coincidir con el inicio de operaciones del proyecto VMOS. Una vez que el caño esté listo, advirtió Marín, la actividad podría acelerarse aún más si los precios internacionales acompañan y generan un mayor flujo de caja.

El próximo hito de esta estrategia se cristalizará en abril del año que viene, cuando la cúpula de YPF viaje a Nueva York para presentar la actualización de su plan a largo plazo ante los inversores de Wall Street.