Vaca Muerta se llevará el 76% de las inversiones, con YPF a la cabeza

Las inversiones a nivel nacional ascenderían 11.361 millones de dólares, y se ubicarían por debajo de los 11.760 millones de dólares del año pasado. Gran parte de esa retracción se explica por la retirada de YPF de unas 30 áreas convencionales en Neuquén, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que están en proceso de venta, para concentrar sus esfuerzos en Vaca Muerta.

Un pleno al petróleo de Vaca Muerta

De acuerdo a los planes de las compañías, el no convencional concentrará este año el 75% del total de las inversiones, las cuales estarán principalmente enfocadas en petróleo, que se llevará tres de cada cuatro dólares. Ese desbalance en favor del crudo se explica en que la capacidad de transporte de gas se encuentra topeada, con lo cual la producción no crecerá hasta que no se concreten obras de infraestructura estratégica como la reversión del gasoducto Norte, y las ampliaciones del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Captura de Pantalla 2024-06-11 a la(s) 10.06.08.png

El informe de Aleph Energy detalla que sólo el 4% de los desembolsos proyectados para este año se destinarán al segmento de la exploración (467 millones de dólares), principalmente en el offshore (306 millones de dólares). Precisamente la actividad en el mar argentino tendrá un despegue este año con inversiones estimadas en 688 millones de dólares vinculadas al proyecto Fénix y la actividad exploratoria en los bloque frente a la provincia de Buenos Aires.

Inversiones por empresa

Si se miran los números por operador, YPF liderará ampliamente las inversiones este año, con unos 4.406 millones de dólares, seguida de PAE (1.600 millones) y Vista (945 millones). Luego siguen Total Energies (580 millones), Tecpetrol (523 millones), Shell (421 millones), CGC (366 millones), Chevron (319 millones), Pampa (239 millones), Capsa-Capex (211 millones), Exxon (191 millones), Equinor (190 millones), Phoenix (175 millones).

Captura de Pantalla 2024-06-11 a la(s) 09.31.33.png

La decisión de YPF de retirarse de los activos maduros de escasa rentabilidad tendrán impacto este año en la actividad del upstream. Se espera que para el segundo semestre del año, la petrolera bajo control estatal empiece a cerrar los acuerdos de venta, tas recibir unas 60 ofertas de 30 empresas locales e internacionales.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, avanza con su plan denominado "4X4" que tiene como objetivo cuadruplicar el valor de la compañía en los próximos años. El foco estará puesto en la aceleración del desarrollo de Vaca Muerta, el negocio más rentable, mientras lleva adelante una agresiva desinversión en activos convencionales maduros con altos costos operativos.