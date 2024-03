Exclusivo: proyectan un récord de inversiones en Vaca Muerta por US$ 9.000 millones

Así es que las empresas del sector petrolero esperan superar los números de 2023, que ascendieron a 8.039,19 millones de dólares. El año pasado las inversiones concretadas alcanzaron el pico histórico, al superar en 732,89 millones de dólares el número que se había proyectado (7.270,30 millones de dólares).

Además, para 2024 se espera la perforación de 427 pozos de petróleo y gas, 14 más que los 413 que se hicieron el año pasado.

WhatsApp Image 2024-03-06 at 09.44.45.jpeg Los datos del cuadro son provisorios, ya que las operadoras tienen tiempo hasta el 31 de marzo para presentar sus números definitivos.

Inversiones por empresa

La información de las inversiones para 2024 que maneja la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén aún son carácter de provisorio. Las empresas operadoras tienen tiempo para presentar su estimación definitiva hasta el día 31 de marzo, en concordancia la resolución 2057/95 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Como es habitual por su peso en el mercado, la compañía que liderará las inversiones este año es YPF, con un estimado de 4.300 millones de dólares. Aunque se advierte que la cifra puede cambiar ante el proceso de reestructuración que atraviesa la compañía bajo control estatal bajo el liderazgo del presidente y CEO, Horacio Marín.

El directivo lleva adelante un agresivo plan de desinversión en activos convencionales maduros, que tienen altos costos operativos, para enfocar las inversiones en Vaca Muerta, donde están las áreas más rentables.

El año pasado, YPF invirtió en Neuquén 3.3391 millones de dólares.

Luego sigue Vista, la compañía comandada por Miguel Galuccio, con inversiones proyectadas por 903 millones de dólares para continuar el desarrollo de sus bloques en Vaca Muerta, que la convirtieron en la segunda operadora de petróleo no convencional del país.

Vista espera este año incrementar un 35% su producción para alcanzar los 70.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

Bajada del Palo Este Vaca Muerta Petróleo Crudo Vista.jpeg Vista espera este año incrementar un 35% su producción de petróleo en Vaca Muerta.

En tercer lugar lo ocupa Pan American Energy (PAE), con desembolsos proyectados por 848 millones de dólares, 100 millones de dólares más que lo ejecutado el año pasado, cuando invirtió 742 millones de dólares.

El cuarto puesto del ranking es para Pluspetrol que proyecta dar un notable salto con planes por 861,10 millones de dólares, unos 221 millones de dólares más que lo que registró el año pasado (640 millones de dólares). Se trata de un crecimiento el 34,5%.

Con 480,96 millones de dólares, la principal productora de gas de Vaca Muerta, Tecpetrol, ocupa el quinto escalón. La compañía del Grupo Techint proyecta una merma de 100 millones de dólares este año, con respecto a los 598,21 millones que invirtió en 2023.

Luego del récord de producción de 24 millones de m3 diarios en Fortín de Piedra, la infraestructura de transporte puso un techo al desarrollo del gas. Mientras que para acelerar sus proyectos de petróleo en Vaca Muerta, Tecpetrol espera señales del gobierno nacional como el precio del barril y la ley para grandes inversiones.

Fortin de Piedra.jpg Fortín de Piedra generó un hito en la producción de gas de la Argentina.

Mientras que, con 448.98 millones de dólares, Shell planea este año continuar el desarrollo de sus áreas de shale oil. En 2023 desembolsó 460,47 millones de dólares.

El séptimo lugar es para Chevron Argentina, con 313,40 millones de dólares, seguida de TotalEnergies, con 246 millones; y Pampa, con 238,80 millones de dólares.

Luego siguen ExxonMobil (US$ 191,25 millones), Phoenix (US$ 132 millones) y Capex (US$ 61,20 millones).

Las señales del gobierno de Milei

Pese a la incertidumbre política y severa crisis económica que atraviesa el país, las operadoras de Vaca Muerta ven un contexto propicio para mejorar la rentabilidad de sus negocios, con las señales de liberación del mercado que dio el gobierno de Javier Milei. Aunque hay alarmas tras el fracaso de la ley ómnibus y medidas preocupantes como la cesación de pagos en el sector eléctrico y del Plan Gas.

Ahora, las expectativas están puestas en el nuevo escenario político que abrió el gobierno nacional con la propuesta a los gobernadores de barajar y dar de nuevo con el “Pacto de Mayo”.

La Cámara Argentina de Energía (CADE), que nuclea a las principales empresas del sector, señaló a través de un comunicado que “la convocatoria realizada por el señor Presidente es un paso fundamental para establecer las bases de un acuerdo nacional y un marco de previsibilidad con reglas claras y estables, que favorecerán el crecimiento y las inversiones del sector energético”.

La cámara CEPH, que nuclea a las compañías productoras de hidrocarburos, ya habían ido al congreso a respaldar la Ley Ómnibus, que tenía un capítulo especial que modificaba la Ley de Hidrocarburos.