TotalEnergies analiza ofertas por los activos petroleros en Neuquén

El máximo directivo de la compañía francesa reconoció las tratativas hoy en diálogo con Bloomberg durante el CERAWeek que se lleva adelante en Houston, EE.UU.

Los bloques en venta son La Escalonada y Rincón de la Ceniza, mientras que los activos gasíferos de la compañía en la Cuenca Austral y en la Cuenca Neuquina no forman parte de la transacción. Las ofertas serán de carácter no vinculante.

Aguada Pichana Este TotalEnergies Vaca Muerta.jpg Aguada Pichana Este es uno delos principales yacimientos de gas de Vaca Muerta, operado por Total Energies.

La empresa espera recibir en las próximas semanas las primeras propuestas de compañías interesadas en los bloques que la empresa opera en el norte de la provincia de Neuquén. Según fuentes del sector, las propuestas económicas deberían presentarse entre finales de marzo y principios de abril.

No hay interés por el shale oil

"No estamos interesados en desarrollar petróleo no convencional por diferentes razones", dijo Pouyanne a Bloomberg, y agregó que si pueden conseguir precios similares a los de Exxon, podrían desprenderse de áreas en la ventana de crudo de Vaca Muerta.

Sin embargo, el contexto actual presenta desafíos, con costos en alza y un panorama financiero más complejo. Algunas compañías interesadas en esos activos, han expresado cautela, preocupadas por no repetir la competencia de precios que se dio en la subasta de ExxonMobil. En caso de que las ofertas no sean lo suficientemente atractivas, la compañía no se desprenderá de los activos, a la vez que seguirá desarrollando sus bloques gasíferos en Vaca Muerta, como Aguada Pichana Este, que la convierten en una de las principales productoras del país.

El banco Jefferies sigue la misma estrategia utilizada con ExxonMobil, comenzando con una ronda de ofertas no vinculantes para evaluar el interés del mercado y establecer una base de precios. Dependiendo de los resultados, se podría avanzar a una segunda etapa con propuestas concretas y una subasta final entre los mejores postores.