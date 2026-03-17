Servicios, tecnología e infraestructura: los desafíos que impone la nueva etapa de Vaca Muerta

El panel “Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor II”, realizado en el marco de Vaca Muerta Insights 2026.

El crecimiento de Vaca Muerta abrió una nueva fase para la industria energética. Con la producción en aumento y proyectos de infraestructura que buscan ampliar la capacidad de transporte y exportación, el desafío ya no pasa solo por extraer más petróleo y gas, sino por desarrollar soluciones operativas capaces de acompañar esa expansión.

Ese escenario fue analizado durante el panel “Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor II” , realizado en el marco de Vaca Muerta Insights 2026.

En ese marco, Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies, puso el acento en el potencial del gas natural licuado (GNL) como vector para optimizar costos dentro de la propia industria. “Hoy en Argentina ya estamos produciendo GNL”, señaló, y detalló que la compañía alcanza unas 150 toneladas diarias, aunque todavía con un uso acotado.

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El ejecutivo planteó que uno de los próximos pasos pasa por incorporar ese recurso en la logística del shale, especialmente para reemplazar el diésel en el transporte. “La relación entre uno y otro es casi 4 a 1”, explicó, al comparar costos energéticos, y remarcó el impacto que podría tener en la estructura operativa de las compañías. Pese a esto, advirtió que la adopción no es inmediata. El desarrollo de estaciones de carga, la logística y la adaptación de flotas forman parte de un proceso que recién comienza. “Es un camino que hay que empezar a transitar en colaboración de todas las empresas”, afirmó.

"Es algo que recién está dando los primeros pasos, porque como todo, si no conocés cómo trabajar con el GNL, si no sabés cómo manipularlo, cómo transportarlo, da cierto temor por las características que tiene, pero en realidad no existe tal temor, es algo que con un poco de experiencia vamos a resolver fácilmente y tiene esta ventaja, es un vector energético de alta densidad, incluso más que el diésel, lo que permitiría sustituir justamente el diésel por GNL. Creo que eso se viene y se viene fuerte. Lo que estamos tratando de hacer es primero enfocarnos en la producción de GNL de calidad con los estándares que hoy necesitan los camiones para funcionar", dijo.

Infraestructura y escala: la condición para sostener el crecimiento

En paralelo, los ejecutivos coincidieron en que la ampliación de la infraestructura será determinante para sostener el ritmo de crecimiento de la cuenca.

Desde Clear Petroleum, Jerónimo Bunge describió un proceso de expansión que combina servicios, operación y nuevas inversiones. La compañía, con fuerte presencia en campos maduros, busca ganar escala en Vaca Muerta. “Vemos que hay algo real de todo lo que se habla, eso nos empuja a querer desarrollar esta operación acá”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el crecimiento operativo permite abordar los desafíos de otra manera. La firma proyecta ampliar su capacidad con nuevos equipos y servicios, además de incorporar tecnología y alianzas internacionales para fortalecer su posicionamiento en la cuenca.

Digitalización y eficiencia

Otro de los ejes del debate giró en torno al papel de la tecnología en un contexto donde la eficiencia se vuelve central. Christian Balatti, country manager de Stefanini Argentina, planteó que la digitalización atraviesa toda la cadena de valor.

“La tecnología está presente en todos los espacios”, afirmó, y vinculó su adopción con la necesidad de reducir costos en una industria que opera con precios internacionales. En ese marco, destacó el rol de herramientas como inteligencia artificial, analítica de datos y automatización industrial.

Balatti también advirtió que la adopción tecnológica avanza, en muchos casos, impulsada por la urgencia. “Empieza a haber cada vez más permeabilidad, más por necesidad que por convencimiento”, señaló, y explicó que la clave pasa por desarrollar casos de uso concretos que permitan escalar soluciones.

La ejecución de grandes proyectos, en el centro de la escena

Desde la perspectiva de la ingeniería y la construcción, el crecimiento de Vaca Muerta exige sostener capacidad de ejecución en múltiples frentes al mismo tiempo. Mariano Rebollo, Business Development Sr. Manager de Techint, trazó un recorrido por los principales hitos que marcan la evolución reciente del sector y que, a su vez, explican el momento actual.

“Hace más o menos 10 años tomamos la responsabilidad de llevar adelante Fortín de Piedra, un proyecto bisagra, donde en tiempo récord se lograron facilidades para producir alrededor de 20 millones de metros cúbicos, el 15% de la producción del país”, recordó. A partir de allí, enumeró una serie de obras que consolidaron esa expansión, como el gasoducto Perito Moreno, la reversión del Gasoducto Norte y proyectos como Duplicar Plus.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas II (3) Omar Novoa

En la actualidad, la compañía participa en iniciativas clave para ampliar la capacidad de evacuación. “Hoy estamos trabajando en Vaca Muerta Oil Sur, en el paquete del pipeline, terminándolo en aproximadamente dos meses”, detalló, y sumó otros desarrollos en curso, tanto en petróleo como en infraestructura asociada.

"Estamos terminando dos proyectos muy grandes en Chile, vinculados a desalinización, con ductos que llegan hasta los 4.000 metros de altura”, explicó.

De cara a lo que viene, anticipó una nueva fase de expansión. “Creo que después vienen lo que yo llamo la segunda oleada: facilidades para exportar gas a países limítrofes, plantas de fertilizantes, centrales eléctricas”, enumeró. Sin embargo, explicó que ese crecimiento enfrenta restricciones, principalmente en recursos humanos y capacidades locales. “Uno de los cuellos de botella es el de los recursos”, señaló, y destacó iniciativas orientadas a fortalecer proveedores y formación técnica. En ese sentido, mencionó el programa ProPymes y el trabajo con provincias e instituciones educativas: “Tratamos de darle previsibilidad a los proveedores y adelantarnos para lograr mayor competitividad”.