Vaca Muerta a pleno: el shale oil saltó 26,1% en julio

La producción de hidrocarburos no convencionales continúa en ascenso en julio de 2026 y marca uno de los principales sostenes del Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) que publicó el INDEC esta semana.

El petróleo crudo lideró las subas del nivel general, mientras el gas natural mostró un comportamiento más moderado, con el segmento convencional en retroceso.

El petróleo no convencional, motor de la suba

Según el informe, en julio de 2026 se extrajeron 4.473,3 miles de m³ de petróleo crudo en total, con una suba interanual de 12,7% y una acumulada de 16,7%. Este resultado se explica, casi en su totalidad, por el desempeño del shale de Vaca Muerta. De hecho, la extracción de petróleo crudo no convencional alcanzó 3.160,4 miles de m³, con un crecimiento interanual de 26,1% y una acumulada de 33,7% respecto a igual período de 2025.

En sentido opuesto, el petróleo crudo convencional retrocedió: en julio de 2026 se extrajeron 1.312,9 miles de m³, un 10,3% menos que en el mismo mes del año anterior, con una baja acumulada de 8,9%.

El propio informe destaca que la incidencia de "Petróleo crudo" sobre el nivel general del IPI minero fue de 7,3 puntos, la más alta de todas las categorías relevadas.

El gas natural, con señales mixtas

El panorama del gas natural es más heterogéneo. Según el reporte del INDEC, se extrajeron 4.910,7 millones de m³ de gas natural en total, con una baja interanual de 1,5%, aunque el acumulado del año todavía es positivo, con una suba de 0,8%.

El gas natural no convencional subió 3,8% interanual, mientras el convencional cayó 11,8%.

La producción no convencional de gas natural continúa en expansión: alcanzó 3.435,7 millones de m³, con un crecimiento interanual de 3,8% y una acumulada de 7,5%. El segmento convencional, en cambio, profundizó su retroceso: totalizó 1.475,0 millones de m³, con una caída interanual de 11,8% y una acumulada de 11,0%.

Servicios de apoyo, la contracara

Mientras la extracción de petróleo y gas crece, los "Servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural" —que incluyen actividades vinculadas a la perforación y el mantenimiento de pozos— tuvieron la mayor caída de toda la serie relevada por el INDEC: -16,6% interanual y -15,7% en el acumulado del año, con una incidencia negativa de -3,7 puntos sobre la categoría "Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo".

Esa categoría en su conjunto —que combina petróleo, gas y servicios de apoyo— alcanzó un índice de 157,8 puntos, con una suba interanual de 3,4% y una acumulada de 5,8%, de acuerdo con el Cuadro 2 del informe.

Todo para arriba

El propio INDEC resume el resultado de julio de 2026 en su resumen ejecutivo: el índice de producción industrial minero "muestra una suba de 3,7% respecto a igual mes de 2025", con un acumulado enero-julio de 7,7%.

En la serie desestacionalizada, el índice tuvo una baja de 0,9% respecto al mes anterior, y la serie tendencia-ciclo registró una disminución de 0,1% en el mismo período.

El informe, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas Económicas y la Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción del INDEC sobre la base de datos de la Secretaría de Energía, confirma que la actividad no convencional —tanto en petróleo como en gas— continúa siendo el principal impulsor de la producción hidrocarburífera del país, mientras los yacimientos convencionales muestran una tendencia declinante en ambos casos.

FUENTE: INDEC