Vaca Muerta: La extracción de arenas de fractura creció un 13,5% en septiembre

Arena de fractura apilada: el índice del insumo llegó a 1.599,6 en septiembre.

La extracción de arenas de fractura —un insumo crítico para la estimulación de pozos en Vaca Muerta— registró un índice de 1.599,6 en septiembre de 2026 (base 2016=100), según el Índice de Producción Industrial (IPI) minero publicado por el INDEC. Este valor implica un incremento interanual del 13,5% —lo que significa que la actividad creció en comparación con el mismo mes del año anterior— y consolida un alza acumulada del 1% en los primeros nueve meses del año respecto al mismo período de 2025.

El desempeño de este insumo supera con holgura al resto de las subclases del rubro, cuyos índices se ubicaron en niveles sensiblemente más bajos, entre 94,6 y 118,5. Tomando como referencia la base 2016=100, la producción actual de arenas de fractura multiplica por más de 15 los niveles de aquel año inicial.

De acuerdo con el INDEC, la clase general que agrupa a la “Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos” mostró una suba del 8,3% respecto a septiembre de 2025, alcanzando un índice de 197,4 y un avance acumulado en el año del 2,1%. De los 8,3 puntos porcentuales de incremento que tuvo toda la clase, 6,5 puntos explicados de manera directa por las arenas de fractura, un aporte determinante con el que ninguna otra subclase logró equipararse.

Un rebote tras dos meses en terreno negativo

El resultado de septiembre marcó un cambio de tendencia frente al desempeño de los meses previos:

Julio: índice de 1.415,3 (baja interanual del 4,8%; acumulado anual de 1,1%; incidencia de -2,4 puntos en la clase).

Agosto: índice de 1.362,3 (baja interanual del 11,2%; acumulado anual de -0,4%; incidencia de -5,7 puntos en la clase).

Septiembre: índice de 1.599,6 (suba interanual del 13,5%; acumulado anual de 1,0%; incidencia positiva de 6,5 puntos).

La clase completa replicó esta misma trayectoria: tras caer 4,8% en julio y 5,8% en agosto en la comparación interanual, rebotó un 8,3% en septiembre, interrumpiendo así una secuencia de dos meses consecutivos con indicadores negativos.

El comportamiento del resto de los áridos

Las demás subclases del sector minero arrojaron los siguientes datos en septiembre:

Arena común para construcción: índice de 94,6 (suba interanual del 16,3% y del 17,1% en el acumulado anual; incidencia de 0,6 puntos).

Arenas industriales y gravas silíceas: índice de 105,9 (suba interanual del 19,5% y caída del 1,1% en el acumulado anual; incidencia de 2,3 puntos).

Rocas para triturados pétreos sin clasificar: índice de 101,9 (baja interanual del 8,4% y suba del 0,8% en el acumulado anual; incidencia de -2,3 puntos).

Canto rodado, granza y/o ripio: índice de 101,5 (suba interanual del 10,4% y del 14,1% en el acumulado anual; incidencia de 0,2 puntos).

Resto (caliza y dolomita para cal/cemento y áridos sin clasificar): índice de 118,5 (suba interanual del 15,2% y del 14,0% en el acumulado anual; incidencia de 1,0 punto).

Brecha con la producción no convencional

El modesto avance acumulado por las arenas de fractura en lo que va de 2026 (+1,0%) contrasta significativamente con el fuerte ritmo de la producción de petróleo crudo no convencional, que en el mismo período registra un crecimiento acumulado del 32,2%. Aunque los informes del INDEC no explican las causas de esta brecha, el desempeño mensual de septiembre marca una señal de recuperación en el suministro del insumo.

Al alcanzar un índice de 1.599,6, las arenas de fractura concentran el mayor peso relativo dentro de su rubro. Por esta razón, sus variaciones mensuales definen el resultado de toda la clase: las caídas registradas en julio y agosto traccionaron el total hacia abajo, mientras que el repunte de septiembre terminó empujándolo al terreno positivo. Para el sector, la clave estará en confirmar si este rebote logra consolidarse en las próximas publicaciones oficializadas.

FUENTE: INDEC