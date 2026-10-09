Arenas de fractura: el insumo clave de Vaca Muerta cayó 11,2% en agosto

Esta semana se conoció el índice de producción industrial minero (IPI minero), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), el resultado fue una nueva suba de 8,4% en agosto respecto del mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido y demostrando que es uno de los sectores con mejores resultados dentro de la economía.

Entre los rubros no metalíferos que mide el INDEC, las arenas de fractura ocupan un lugar singular. Su índice alcanzó en agosto de 2026 los 1.362,3 puntos (base 2016=100), muy por encima del resto de las subclases del rubro. Ese nivel refleja la escala que tomó el insumo que se usa para la estimulación de pozos, en particular en Vaca Muerta.

El dato de agosto, sin embargo, mostró una baja. Las arenas de fractura cayeron 11,2% respecto de igual mes de 2025. En el acumulado de enero a agosto, la variación fue de -0,4%, es decir, una marcha prácticamente plana en lo que va del año.

¿Qué pasó en el rubro de arenas y triturados? La extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos registró un índice de 176,1. Según el informe, el rubro muestra “una baja de 5,8% respecto a igual mes de 2025”. Aun así, el acumulado de los ocho meses subió 1,3%.

La baja de las arenas de fractura pesó de manera decisiva: su incidencia fue de -5,7 puntos sobre el -5,8% del rubro. El resto de las subclases mostró movimientos dispares:

Arena común para construcción: subió 5,8% interanual y 17,2% en el acumulado, con un índice de 81,5 .

subió interanual y en el acumulado, con un índice de . Arenas industriales y arenas y gravas silíceas: cayeron 3,0% interanual y 3,3% en el acumulado (índice 92,4 ).

cayeron interanual y en el acumulado (índice ). Rocas para triturados pétreos sin clasificar: retrocedieron 1,7% interanual, aunque acumulan una suba de 2,2% (índice 101,9 ).

retrocedieron interanual, aunque acumulan una suba de (índice ). Canto rodado, granza y ripio: bajaron 5,2% interanual y suben 14,7% en el acumulado (índice 76,7 ).

bajaron interanual y suben en el acumulado (índice ). Resto (roca o piedra caliza para construcción, dolomita para la producción de cal y cemento y áridos sin clasificar): creció 10,2% interanual y 13,9% en el acumulado (índice 110,2).

Un contraste que sorprende

El dato de la arena de fractura llama la atención frente a lo que ocurre en los pozos. En agosto, la extracción de petróleo crudo no convencional creció 26,9% interanual, hasta 3.278,6 miles de m³, y el gas natural no convencional subió 3,1%, hasta 3.371,1 millones de m³. Por otro lado, vale aclarar que el informe del INDEC no establece una relación entre ambas series ni explica las causas de la baja de la arena, por lo que la comparación sirve como contexto y no como diagnóstico.

El resultado de la arena de fractura no impidió que el conjunto de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación cerrara agosto con una suba de 17,8% interanual, un índice de 180,0 y un acumulado de 31,8% en el año. El INDEC menciona a las arenas de fractura entre los productos que integran esta categoría, junto con litio, clínker y granito. El motor del crecimiento estuvo en otros minerales, como la sal y el litio.

En este punto, la pregunta es: ¿Qué mirar en los próximos meses? Para el sector, el seguimiento de esta subclase resulta clave. El índice de las arenas de fractura se ubica en niveles muy superiores a los de cualquier otro insumo del rubro. Por eso, cualquier variación mensual tiene un impacto visible en los resultados agregados. La caída de agosto, de 11,2%, y el acumulado de -0,4% marcan un tramo de pausa para un insumo que acompañó el crecimiento del segmento no convencional.

FUENTE: INDEC