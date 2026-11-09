Venezuela frenó la recuperación petrolera y exportó menos crudo en octubre

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del complejo refinador de Amuay perteneciente a la petrolera estatal venezolana PDVSA en Punto Fijo, Venezuela. 17 de noviembre, 2016. REUTERS/Carlos García Rawlins

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del complejo refinador de Amuay perteneciente a la petrolera estatal venezolana PDVSA en Punto Fijo, Venezuela. 17 de noviembre, 2016. REUTERS/Carlos García Rawlins

Las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron los 1,08 millones de barriles diarios en octubre, casi el mismo volumen que en septiembre. El resultado mostró un freno en la recuperación de la industria petrolera del país, que durante los últimos meses había logrado acercarse a los niveles previos a las sanciones internacionales.

De acuerdo con datos de transporte marítimo consultados por Reuters, los envíos retrocedieron un 0,5% respecto de septiembre y marcaron el menor registro desde febrero. Sin embargo, en la comparación interanual todavía mostraron un crecimiento del 21%.

El estancamiento de la producción de crudo y las tarifas elevadas de flete aparecen entre los principales factores que limitaron las exportaciones. A esto se suma que las empresas del sector necesitan avanzar con inversiones para ampliar la capacidad de producción y recuperar instalaciones que arrastran años de deterioro.

Estados Unidos volvió a imponer sanciones sobre el petróleo de Venezuela. REUTERS/Carlos Jasso

Venezuela busca recuperar la producción de petróleo

La industria petrolera venezolana atravesó un cambio de escenario durante este año, después de la captura de Nicolás Maduro en enero y la puesta en marcha de un acuerdo con operadores comerciales internacionales bajo supervisión del gobierno de Estados Unidos.

A partir de esos movimientos, la producción y las exportaciones de crudo comenzaron a recuperarse hasta acercarse a los niveles registrados antes de las sanciones. No obstante, el avance perdió impulso en los últimos meses.

Las compañías que operan en el país preparan inversiones para aumentar la capacidad de extracción, con la importación de plataformas y equipos de perforación y trabajos de reparación sobre la infraestructura de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal.

En octubre, 67 buques zarparon de aguas venezolanas con cargamentos de crudo, combustibles, subproductos del petróleo y productos petroquímicos. El volumen total exportado quedó por debajo del registro de septiembre, aunque se mantuvo por encima del nivel de un año atrás.

Estados Unidos redujo las compras de petróleo de Venezuela

Uno de los principales cambios del mes se registró en los destinos de las exportaciones. Estados Unidos, que continúa como el mayor comprador de petróleo del país sudamericano, recibió cerca de 449.000 barriles diarios, un 29% menos que en septiembre.

En octubre también llegó a Texas el primer cargamento de crudo venezolano comercializado bajo el acuerdo entre el gobierno estadounidense y North American Blue Energy Partners (NABEP), indicó Reuters. El petróleo fue recibido y vendido a refinerías de Estados Unidos, según informaron la compañía y un funcionario de la Casa Blanca, en un movimiento que amplió los canales de comercialización del crudo de Venezuela.

A su vez, los envíos hacia Europa aumentaron con fuerza. Pasaron de 86.000 barriles diarios en septiembre a 235.000 barriles diarios en octubre. En cambio, las exportaciones a India registraron una baja moderada, desde los 253.000 barriles diarios hasta los 242.000 barriles diarios.

Los despachos hacia los centros de almacenamiento del Caribe también crecieron y alcanzaron los 83.000 barriles diarios, frente a los 76.000 barriles diarios del mes anterior.

PDVSA acumuló más petróleo diluido y aumentó las importaciones de nafta

Otro dato que refleja las dificultades de la industria venezolana es el comportamiento de los inventarios en el principal complejo de exportación del país. En la terminal José, las existencias de Merey, el crudo insignia de Venezuela, cerraron octubre por debajo de los niveles registrados en septiembre.

Pese a esto, los inventarios de crudo diluido elaborado con nafta continuaron en aumento y se acercaron a los 4 millones de barriles. Según un documento de PDVSA, el comportamiento de esas reservas es una señal de la debilidad de la demanda para ese tipo de petróleo.

Foto de archivo del logo de PDVSA en un tanque en la refinería El Palito en Puerto Cabello Mar 2, 2016. REUTERS/Marco Bello

La necesidad de diluir el crudo extrapesado también quedó reflejada en las importaciones. Durante octubre, Venezuela recibió un promedio de 139.000 barriles diarios de nafta procedentes de Estados Unidos y Europa, un volumen considerablemente superior a los 91.000 barriles diarios registrados en septiembre.

Este insumo es necesario para procesar y transportar parte del petróleo extrapesado que produce el país, por lo que su disponibilidad resulta clave para sostener los niveles de extracción y exportación.

En cuanto a los volúmenes comercializados, las exportaciones de crudo venezolano alcanzaron unos 303.000 barriles diarios, el segundo promedio mensual más alto del año. Por otro lado, los envíos gestionados por operadores internacionales como Vitol y Trafigura bajaron de 637.000 a 506.000 barriles diarios.