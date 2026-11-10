Petróleo de Vaca Muerta: el no convencional crece 27,8%, ¿compensa la baja convencional?

La extracción de petróleo crudo subió 15,6% interanual en septiembre de 2026 y acumuló un alza de 16,3% entre enero y septiembre. Loa datos se desprenden del Índice de Producción Industrial minero (IPI minero) que el INDEC publicó el 6 de noviembre.

El índice de la subclase, con base 2016=100, llegó a 185,8. Su incidencia sobre el nivel general fue de 8,1 puntos, el mayor aporte positivo de todo el sector. El IPI minero total creció 7,1% interanual y 7,8% en el acumulado del año.

Los datos de la Secretaría de Energía, procesados por el INDEC, muestran un sector de dos velocidades. En septiembre se extrajeron 4.599,3 miles de m³ de crudo. De ese total, 3.321,0 miles de m³ correspondieron al petróleo no convencional, con una suba de 27,8% interanual y de 32,2% en el acumulado del año.

La contracara es que el petróleo convencional sumó 1.278,3 miles de m³ y retrocedió 7,4% interanual y 8,7% en el acumulado.

El volumen no convencional es contundente, de hecho, resulta una cifra que duplica ampliamente al convencional. Claramente Vaca Muerta es el eje de ese desarrollo, y el avance del segmento confirma su protagonismo en la producción de crudo del país.

Tres meses de aceleración

Los informes de julio, agosto y septiembre muestran una secuencia clara. La suba interanual del crudo total escaló de 12,7% en julio (4.473,3 miles de m³) a 14,4% en agosto (4.606,2 miles de m³) y a 15,6% en septiembre (4.599,3 miles de m³).

En el no convencional, el avance interanual pasó de 26,1% (3.160,4 miles de m³) a 26,9% (3.278,6 miles de m³) y a 27,8% (3.321,0 miles de m³).

Por su parte, el convencional recortó su caída: -10,3% en julio (1.312,9 miles de m³), -8% en agosto (1.327,6 miles de m³) y -7,4% en septiembre (1.278,3 miles de m³). El acumulado anual se movió en un rango estrecho: 16,7%, 16,4% y 16,3%.

Gas natural: vuelve al terreno positivo

La extracción de gas natural subió 3,1% interanual en septiembre, tras bajas de 1,5% en julio y 1,7% en agosto. El acumulado de enero a septiembre marcó un alza de 0,7%. Se extrajeron 4.286,7 millones de m³.

De acuerdo al informe de INDEC, el paneo quedó así: Gas convencional: 1.328,9 millones de m³, con una baja de 11,4% interanual y de 11,1% en el acumulado. Gas no convencional: 2.957,8 millones de m³, con una suba de 11,2% interanual y de 7,3% en el acumulado.

El índice del gas llegó a 114,3 y su incidencia fue de 0,5 puntos. El patrón replica el del crudo: el no convencional compensa la caída del convencional.

El contrapeso

Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural cayeron 9,4% interanual en septiembre y 13,1% en el acumulado, con un índice de 129,3. Su incidencia sobre el nivel general fue de -1,7 puntos. En agosto esos servicios subieron 4,6% interanual, mientras que en julio cayeron 16,6%.

El conjunto de petróleo, gas y servicios de apoyo cerró septiembre con un índice de 156,8, una suba de 8% interanual y de 6,4% en el acumulado.

Los números de septiembre dejan tres señales. El crudo mantiene un crecimiento de dos dígitos sostenido por el segmento no convencional de la cuenca neuquina. El gas recuperó terreno interanual gracias al mismo segmento. Y los servicios de apoyo siguen por debajo del nivel de 2025 en el acumulado.

FUENTE: INDEC