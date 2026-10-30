Vaca Muerta cuadruplicará en 2026 la producción de petróleo de hace diez años

La producción argentina de petróleo alcanzó 973.700 barriles diarios en septiembre de 2026 , un récord para la serie y un 15,5% más que un año atrás . El dato proviene de la Secretaría de Energía y lo difundió la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su Informativo Semanal del 23 de octubre, en un informe de Franco Pennino, Bruno Ferrari y Emilce Terré.

En el acumulado de enero a septiembre, la extracción promedió cerca de 906.000 barriles diarios , un 16,3% más que en igual período de 2025. En volumen, el país suma 39,3 millones de metros cúbicos (Mm³) en lo que va de 2026, una cifra que no se registraba desde al menos 1999, según la BCR.

La entidad mantiene su proyección para el año completo en 54,5 Mm³. De concretarse, la producción superaría en cerca de 12% el récord de 1998, una marca que el país no volvió a alcanzar en casi tres décadas.

El no convencional cambió la ecuación

El pico de fines de los noventa se logró íntegramente con petróleo convencional. Desde entonces, ese segmento entró en un declive prolongado, que la BCR explica en parte por el agotamiento natural de los yacimientos y por las mayores necesidades de inversión para extraer cada metro cúbico.

El boom de inversiones en petróleo no convencional frenó esa caída y permitió romper nuevos máximos de extracción total en poco tiempo. Entre enero y septiembre de 2026, el 79% del petróleo extraído fue no convencional. Hace cinco años, esa proporción era de apenas 21%.

Neuquén explica casi todo el salto

Según la BCR, el avance de los últimos años se explica casi exclusivamente por Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina. En el acumulado de enero a septiembre, esa región aportó el 78,3% del petróleo nacional, con cerca de 710.000 barriles diarios, equivalentes a 30,8 Mm³ en el período.

Entre las restantes cuencas, la del Golfo San Jorge conserva el mayor peso, con 18,8% de la producción nacional. Las cuencas Cuyana y Austral explican en conjunto otro 2,6%.

Para el cierre de 2026, la BCR estima que la Cuenca Neuquina alcance 42,3 Mm³, casi cuatro veces lo que producía diez años atrás. El resto de las cuencas, en cambio, seguiría estancado en 12,2 Mm³.

Las perspectivas se apoyan en el tamaño del recurso. En agosto de 2026, un estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), difundido por la Secretaría de Energía, estimó en 30.170 millones de barriles los recursos remanentes de petróleo técnicamente extraíbles de Vaca Muerta durante toda su vida útil.

El volumen casi duplica los 16.220 millones de barriles que proyectó la agencia de energía de Estados Unidos (EIA) en 2013. La BCR atribuye la diferencia a una mayor área prospectiva útil, a un mayor espesor útil de la formación y a un factor de recuperación más alto.

Gas: máximo para el período, con una sola locomotora

La producción de gas también marca récords. Entre enero y septiembre promedió 147,7 Mm³ diarios, un 0,7% más que un año atrás y un nuevo máximo para el período. El acumulado llega a 40.300 Mm³, levemente por encima del año pasado y un récord histórico.

El gas no convencional representó el 67% del total producido en ese lapso, frente al 44% de hace cinco años. La menor producción de gas convencional afecta parcialmente el resultado total.

Para 2026, la BCR mantiene una estimación preliminar de 143,3 Mm³ diarios, equivalentes a 52.300 Mm³ en el año. De concretarse, superaría en torno a 1,25% el registro de 2025 y quedaría por encima de lo previsto en el informe anterior de la entidad.

La Cuenca Neuquina compensa la caída del resto

Entre enero y septiembre, la Cuenca Neuquina aportó el 75,3% del gas nacional, y el gas no convencional representó el 88,5% de su producción. Para el año completo, la BCR proyecta allí un promedio de 106,8 Mm³ diarios, equivalentes a 39.000 millones de m³ anuales, un nuevo máximo para la serie.

La Cuenca Austral aportó el 17,3% de la producción nacional de gas y la del Golfo San Jorge, el 5,6%. Fuera de la Neuquina, la producción bajaría en 2026 a 36,4 millones de m³ diarios (13.300 millones de m³ en el año), frente a los 39,9 millones de m³ diarios de 2025 (14.550 millones de m³ anuales). Según el informe, el aporte adicional de la Neuquina “más que compensaría la caída del resto de las regiones productoras”.

El petróleo y el gas comparten así una tendencia: la Cuenca Neuquina concentra una proporción cada vez mayor de la producción argentina de hidrocarburos y resulta decisiva para los niveles récord de 2026.

FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario