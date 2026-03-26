Vaca Muerta: El desembarco de JPM Energía redefine el mapa de inversiones en la cuenca neuquina

El dinamismo de la cuenca neuquina sumó hoy un hito fundamental para la consolidación de su perfil exportador. La operadora Pluspetrol formalizó la cesión de activos estratégicos a la firma de capitales norteamericanos JPM Energía S.A., una maniobra que no solo altera el esquema de participaciones en bloques clave, sino que confirma el renovado interés de los inversores globales por el shale gas y el petróleo no convencional de Argentina.

La transacción implica un movimiento de piezas de alto valor geológico. Según la información oficial suministrada por la Secretaría de Prensa y Comunicación, Pluspetrol transfirió su participación del 80% en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Los Toldos I Sur . Esta área resulta vital por su ubicación y su potencial de productividad acumulada.

Asimismo, el acuerdo contempla el traspaso del 50% en la concesión no convencional y de transporte de gas en Pampa de las Yeguas I. En ambos bloques, Pluspetrol ejercía hasta el momento el rol de operador. La integración de JPM Energía S.A. al ecosistema de Vaca Muerta inyecta liquidez y tecnología de punta en un momento donde la eficiencia operativa define la viabilidad de los proyectos.

El efecto Houston y los incentivos fiscales

El cierre de esta operación ocurre en un contexto de intensa actividad diplomática y comercial. La novedad se conoció tras la reciente gira del gobernador Rolando Figueroa por la ciudad de Houston, Texas. Durante su visita al corazón energético de los Estados Unidos, el mandatario expuso ante directivos globales las ventajas competitivas de la formación geológica.

Para traccionar estos desembarcos, Figueroa anunció un paquete de beneficios fiscales diseñados específicamente para el desarrollo de proyectos no convencionales. El objetivo gubernamental reside en ofrecer una estructura de costos más competitiva frente a otros horizontes de inversión como el Permian Basin.

"La combinación de reglas claras, incentivos fiscales y seguridad jurídica resulta clave para sostener el crecimiento del sector", remarcaron desde el gobierno provincial.

Vaca Muerta Insights 2026 Rolando Figueroa (5) La novedad se conoció tras la reciente gira del gobernador Rolando Figueroa por la ciudad de Houston. Omar Novoa

El horizonte 2026

La llegada de JPM Energía S.A. funciona como un catalizador para los planes de mediano plazo de la provincia. En el marco de su gira, el gobernador también presentó beneficios tributarios para proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL), un eslabón indispensable para colocar el excedente de producción en los mercados de ultramar.

Neuquén busca ampliar la base de operadores mediante nuevas licitaciones en áreas de Vaca Muerta. El Ministerio de Energía provincial proyecta que estas medidas aceleren el desarrollo productivo y mejoren la infraestructura de transporte. La diversificación de jugadores internacionales, con el ingreso de capitales estadounidenses, fortalece la posición geopolítica de la cuenca como un proveedor energético confiable en un mercado global volátil.

Impacto en la producción local

Desde el punto de vista técnico, la entrada de nuevos capitales permite optimizar las curvas de aprendizaje en la perforación de pozos de rama larga. Las estadísticas provinciales indican que el aumento de la actividad en bloques como Los Toldos I Sur repercute directamente en las regalías provinciales y en la generación de empleo calificado.

La provincia de Neuquén apuesta a que este tipo de acuerdos bilaterales entre operadoras consolidadas y nuevos inversores extranjeros minimice los riesgos de capital y maximice la velocidad de drenaje de las reservas. Con reglas de juego estables, Vaca Muerta se posiciona este 2026 como el destino predilecto para el capital de riesgo en América Latina.

Fuente: gobierno de Neuquén